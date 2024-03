Są ważne informacje z obozu ZAKSY! Oficjalne stanowisko klubu

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przechodzi rewolucję zarówno sportową, jak i kadrową. Siatkarze tego zespołu niemal od początku sezonu mają ogromne kłopoty kadrowe. Sięgały one do tego stopnia, że na parkiecie w roli zawodników pojawiali się członkowie sztabu szkoleniowego.

Później doszło do poważnej zmiany kadrowej - z drużyną pożegnał się jej pierwszy trener, Tuomas Sammelvuo. Roszady nadeszły również w zarządzie. W styczniu, po dwóch latach rządów, z funkcji prezesa został odwołany Piotr Szpaczek. Jego obowiązki tymczasowo zaczęła pełnić Jadwiga Cichoń. To zadanie zostało jej powierzone do 31 marca.

Jak się jednak okazuje, kadencja nowej pani prezes zostanie przedłużona. Włodarze kędzierzyńskiego zespołu wydały oświadczenie, w którym informują, ze Cichoń będzie zarządzać klubem do końca kwietnia.

"Rada Nadzorcza spółki ZAKSA S.A. podjęła decyzję o wydłużeniu delegowania członka Rady Nadzorczej Pani Jadwigi Cichoń do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ZAKSA S.A., do dnia 30.04.2024r." - napisano w oświadczeniu.