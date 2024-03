Sensacyjna wygrana Legii Warszawa! Hiszpański klub rozbity

Legioniści w pierwszym etapie wygrali pięć z sześciu meczów, a w drugiej mieli bilans 4-2 i zajęli drugie miejsce w gr. L, co sprawiło, że trafili na najlepszy zespół gr. K, czyli Surne, obecnie 12. zespół hiszpańskiej ligi ACB, najmocniejszych rozgrywek w Europie.



Bilbao w pierwszej fazie grupowej odniosło komplet zwycięstw - sześć, pokonując m.in. dwa razy obrońcę trofeum Anwil Włocławek (w Hiszpanii 71:76, a we Włocławku 79:83). W drugiej fazie drużyna z Kraju Basków miała bilans 5-1.

Tymczasem w Warszawie to gospodarze od pierwszych minut mieli przewagę i nie przeszkadzała im ani zesputa tablica z wynikami, ani słaba skuteczność dotychczasowych liderów - Christiana Vitala i Lorena Jacksona. Ten pierwszy, najlepszy strzelec PE FIBA (średnio 23,4 pkt w meczu), trafił jeden z siedmiu rzutów, a Jackson żadnej z pięciu prób w pierwszej połowie. Mimo to Legia wygrywała 16:10 w ósmej minucie, 33:23 w 17., a do przerwy prowadziła 41:29.

Druga połowa to jeszcze większa dominacja trenera drużyny Marka Popiołka (w lutym zastąpił Wojciecha Kamińskiego) - legioniści grali twardo w defensywie, a w ataku z coraz większą pewnością siebie. W trzeciej kwarcie dwukrotnie wygrywali po 16 pkt (53:37 i 60:44) i kontrolowali sytuację. W ostatniej części Hiszpanom udało się zmniejszyć stratę do 10 pkt, ale odpowiedź gospodarzy była błyskawiczna. Pięć punktów z rzędu Arica Holmana i "trójka" Jacksona sprawiły, że na dwie minuty i 15 sekund przed końcem na naprawionej w przerwie tablicy wyników pojawiło się prowadzenie Legii 76:56.

Stołeczni koszykarze po raz drugi w ostatnich latach zameldowali się w najlepszej ósemce tych rozgrywek. W sezonie 2021/22 Legia dotarła do 1/4 finału tej rywalizacji, ale była gorsza w dwumeczu od Unahotels Reggio Emilia.

Legia Warszawa - Surne Bilbao Basket 83:64 (20:15, 21:14, 19:20, 23:15).

Legia: Aric Holman 16, Christian Vital 13, Raymond Cowels III 12, Loren Jackson 10, Marcel Ponitka 10, Josip Sobin 8, Michał Kolenda 8, Dariusz Wyka 6, Grzegorz Kulka 0.

Najwięcej punktów dla Surne: Sacha Killeya-Jones 18, Adam Smith 10, Tryggwi Hlinason 10.

BS, PAP