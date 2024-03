To niepokoi Nikolę Grbicia! Szczere słowa selekcjonera przed igrzyskami olimpijskimi

Wielkimi krokami zbliża się jedna z największych imprez w świecie sportu. 26 lipca rozpoczną się tegoroczne igrzyska olimpijskie. Podczas rywalizacji w Paryżu o medal walczyć będą między innymi polscy siatkarze. Trener Biało-Czerwonych Nikola Grbić wypowiedział się przed startem imprezy w stolicy Francji.

Selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski w rozmowie z portalem "siatka.org" przyznał, co obecnie najbardziej go niepokoi, jeżeli chodzi o grę jego podopiecznych.

- Generalnie zdrowie. Wszyscy mają nas za faworytów, wszyscy myślą, że wygramy. I nie mówię tylko o ludziach w Polsce, ich oczekiwaniach. To samo jest w światowej siatkówce. Słyszę to od trenerów innych drużyn, innych federacji i tak dalej. Zawsze łatwiej jest podejść do turnieju lub podobnej stresującej sytuacji, nie będąc na gorącym krześle, w świetle reflektorów. Zawsze słyszę od innych "oh, jesteśmy outsiderami. Nie myślcie o nas, myślcie o Polsce, to oni są najlepsi". Kiedy jednak grają przeciwko nam, po prostu próbują nas zniszczyć. Tak to już jest. To presja, do której moim zdaniem już się przyzwyczailiśmy. Nie przywiązuję do tego zbyt wiele uwagi, bo mnie to nie obchodzi. Do tego, żebyśmy mogli rywalizować i grać na najwyższym poziomie, musimy być zdrowi. Musimy być zdrowi, aby trenować. Tylko jeśli będziemy w stanie ciężko i intensywnie pracować, możemy być gotowi do walki o najwyższe cele - stwierdził selekcjoner polskiej kadry.

Trener wyznał również, co będzie brał pod uwagę podczas dobierania siatkarzy do kadry na igrzyska olimpijskie.

- Będę brał wiele rzeczy pod uwagę. Mamy za sobą dwa lata wspólnej gry. Wiele razem przeszliśmy, w tym sporo trudnych sytuacji. Mam to wszystko w głowie. Tak, jak chociażby zdrowie. Nie chcę być w sytuacji, w której ktoś będzie miał poważne problemy zdrowotne i nie będzie w stanie regularnie trenować, kiedy mam do dyspozycji kogoś w pełni zdrowego. W pewnym momencie trzeba będzie zagrać to jedno, absolutnie najważniejsze spotkanie. Jeśli ktoś nie jest w pełni gotowy i nie może dać z siebie wszystkiego, to jest ogromny problem. Mamy wielu świetnych zawodników, którzy potrafią zagrać na świetnym poziomie. Na to ich przygotowuje przez ostatnie dwa sezony. Dobrze na to reagują, rozumieją moje metody, moją mentalność - powiedział Grbić.