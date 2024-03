Genialny start Polaków! Cztery medale mistrzostw Europy po dwóch dniach

Złoto i dwa brązowe medale we wtorek oraz złoto w środę. To dotychczasowe wyniki reprezentantów Polski podczas mistrzostw Europy w szermierce na wózkach.

Przez pierwsze dwa dni mistrzostw Europy w szermierce na wózkach Biało-Czerwoni zdobyli w sumie cztery medale. Złoto trafiło do Adriana Castro oraz do drużyny szpadzistek, natomiast brąz – do Karoliny Strawińskiej i Marty Fidrych.

ZOBACZ TAKŻE: Mamy medal! Polki z brązem mistrzostw Europy

Warto zaznaczyć, że Polacy mają szanse zdobyć jeszcze więcej "krążków". W czwartek sukces może osiągnąć między innymi szablistka Kinga Dróżdż.

Mistrzostwa Europy w szermierce na wózkach odbywają się w Paryżu. Rywalizacja w stolicy Francji rozpoczęła się 5 marca, natomiast zakończy się 10 marca.