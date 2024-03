Polska tenisistka wróci do rywalizacji po półfinałowej porażce w Dubaju z Anną Kalinską. Do tego spotkania Świątek radziła sobie znakomicie, nie przegrywając nawet seta. Teraz czas na kolejną drogę do najwyższym laurów. Pierwszą przeszkodą na drodze liderki światowego rankingu będzie Amerykanka.



Zobacz także: To koniec polskiej tenisistki w Indian Wells! 100 minut i porażka

Collins ma za sobą jedno spotkanie w Indian Wells. Po perypetiach pogodowych udało jej się ograć w dwóch setach Erikę Andriejewę.

Świątek z Collins grała już siedem razy, a ostatnio w drugiej rundzie tegorocznego Australian Open. Polka na koncie ma sześć zwycięstw. Jedynej porażki doznała w półfinale Australian Open 2022.

22-letnia Polka styczniowe zwycięstwo odniosła po blisko trzygodzinnym boju. Osiem lat starsza Amerykanka w światowym rankingu zajmuje obecnie 56. miejsce.

Godzina meczu Świątek nie jest jeszcze znana.

Iga Świątek - Danielle Collins. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Świątek - Collins? Organizatorzy nie podali jeszcze dokładnej daty meczu Świątek. Na ten moment spotkanie zaplanowano na piątkowy wieczór 8 marca, lecz wiele zależy od innych meczów. Niewykluczone, że Polka i Amerykanka wyjdą na kort w nocy z piątku na sobotę.

Polsat Sport