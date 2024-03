Popis Kamila Semeniuka. Poprawił swój rekord

W pierwszym meczu ćwierćfinałowym siatkarskiej Serie A przeciwko Ranie Werona Kamil Semeniuk zdobył dla Sir Susa Vim Perugia 24 punkty. To największa zdobycz przyjmującego reprezentacji Polski w historii jego występów we Włoszech.

Perugia zaczęła fazę play-off od pokonania przed własną publicznością ekipy Rana Werona 3:1 (23:25, 25:16, 25:21, 25:19). Semeniuk rozegrał świetne spotkanie - miał wysoką, 57-procentową skuteczność w ataku (21/37), trzy asy serwisowe, a do tego bardzo dobrze grał w przyjęciu, w którym był najbardziej "zapracowanym" graczem swojego zespołu (30 procent perfekcyjnego odbioru).

ZOBACZ TAKŻE: Perugia bliżej półfinału! Ważne zwycięstwo Semeniuka i spółki

Dwukrotny triumfator siatkarskiej Ligi Mistrzów w barwach Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle zakończył mecz z dorobkiem 24 punktów, co jest jego nowym najlepszym wynikiem w Serie A. Jego wcześniejszy rekord wynosił 21 "oczek" i pochodził z meczu 3. kolejki obecnego sezonu, w którym Perugia przegrała na wyjeździe 2:3 z Cucine Lube Civitanova. Semeniuk dopiero po raz drugi w historii swoich występów we włoskiej ekstraklasie przekroczył granicę 20 punktów.

Do najlepszego wyniku kolegi z klubu i z reprezentacji, Wilfredo Leona, pochodzącemu z Kędzierzyna-Koźla przyjmującemu jeszcze daleko. Rekord Leona w Serie A to 38 punktów. MVP ubiegłorocznych mistrzostw Europy ustanowił go 18 kwietnia 2021 roku, w drugim meczu finału sezonu 2020/2021, w którym ekipa z Umbrii pokonała 3:2 Cucine Lube Civitanova.

Zdecydowanie bliżej jest Semeniukowi do jego własnego rekordu punktowego z rozgrywek PlusLigi - ten wynosi 25 punktów. Trzykrotny mistrz Polski uzyskiwał taki wynik trzykrotnie - raz jako gracz Aluronu Virtu Warty Zawiercie w sezonie 2018/2019 (w meczu z Treflem Gdańsk), oraz dwukrotnie jako zawodnik Grupy Azoty ZAKSY (spotkanie z GKS-em Katowice w sezonie 2019/2020 oraz mecz z Cuprum Lubin w sezonie 2021/2022).

Co ciekawe, lepszy rekord "Semen" ma w Lidze Mistrzów. W finale tych rozgrywek w sezonie 2021/2022, w którym kędzierzynianie pokonali Itas Trentino 3:0, zagrał jeden z najlepszych meczów w karierze. Zdobył w nim 27 punktów, kończąc spotkanie z rewelacyjną, 74-procentową skuteczność w ataku (26/35).

Drugi mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Sir Susa Vim Perugia a Raną Werona zostanie rozegrany w niedzielę, 10 marca w Weronie. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.

Semeniuk jest zawodnikiem klubu ze stolicy Umbrii od 2022 roku. Obecnie rozgrywa w barwach "Block Devils" swój drugi sezon.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport