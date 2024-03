Lechia Gdańsk zostanie pozwana przez ukraiński klub? Jest oficjalny komunikat

6 marca Lechia Gdańsk ogłosiła, że jej nowym zawodnikiem został Bohdan Viunnyk. Kontrakt 21-letniego Ukraińca ma obowiązywać do 2028 roku.

Włodarze zespołu z Trójmiasta próbowali pozyskać zawodnika już wcześniej, jednak przed sfinalizowaniem umowy otrzymali odmowę od Szachtaru Donieck, w którego barwach grał dotychczas Viunnyk.

Teraz jednak sytuacja się odwróciła i piłkarz rozwiązał umowę z Szachtarem z winy klubu. Od razu związał się z Lechią. Ukraińscy włodarze nie zamierzają tak zostawić tej sprawy. Za pośrednictwem swojej strony internetowej zapowiedzieli pozew przeciwko zawodnikowi oraz jego nowej drużynie.

„Bohdan Viunnyk nie powrócił do FC Szachtar po zimowej przerwie, pomimo obowiązującego kontraktu z klubem do 30 czerwca 2025 roku. Klub wielokrotnie oferował piłkarzowi możliwość dołączenia do drużyny, ale ten odrzucał te oferty. Później ogłosił jednostronne rozwiązanie kontraktu z FC Szachtar 22 lutego 2024 roku. FC Szachtar nie zgadza się z rozwiązaniem kontraktu i złoży pozew do właściwych organów przeciwko piłkarzowi i jego nowemu klubowi - Lechii” - napisano w oficjalnym komunikacie klubu.

Sprawa jest bardzo poważna. Jeżeli oskarżenia zespołu z Doniecka okażą się słuszne, zarówno Viunnykowi, jak i Lechii Gdańsk grożą konsekwencje.

Lechia Gdańsk zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi. Do prowadzącej Arki Gdynia traci dwa punkty.