Rublow przeprasza za swoje zachowanie w Dubaju! "Chcę być lepszym zawodnikiem"

Rublow został zdyskwalifikowany w półfinale przeciwko Aleksandrowi Bublikowi podczas turnieju ATP w Dubaju. Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w decydującym momencie tego meczu. Po dłuższej wymianie, zakończonej błędem Rosjanina, Bublik zdobył gema na 6:5. Rublow nie zgadzał się z decyzją sędziów, krzycząc do arbitra liniowego, że jedna z piłek przeciwnika była autowa.

Rosyjski tenisista został zdyskwalifikowany. Początkowo odebrano mu także punkty rankingowe i gażę za udział w turnieju, jednak po jego odwołaniu komisja zdjęła tę karę. Rublow musiał jedynie zapłacić grzywnę w wysokości ponad 36 tysięcy dolarów.

W kolejnych dniach piąty tenisista światowego rankingu krytykował włodarzy turnieju oraz sędziów swojego meczu, pisząc, że "liczy, że niedługo ktoś lepiej przyjrzy się regułom". Teraz jednak zmienił front.

- Chciałbym przeprosić za moje zachowanie w Dubaju. To nie do zaakceptowania, żeby krzyczeć na kogokolwiek, nieważne, czy jest to sędzia czy kibic, czy ma rację czy też nie. To po prostu niedopuszczalne. Bardzo za to przepraszam. Nikt nie powinien robić takich rzeczy. Otrzymałem lekcję i wyciągnąłem z tego naukę. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i że stanę się lepszym zawodnikiem - powiedział Rublow na filmiku dodanym na instastories.

Tytuł w Dubaju wywalczył Francuz Ugo Humbert, który pokonał w finale Bublika 2:0 (6:4, 6:3).