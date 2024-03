Świątek będzie zmuszona zrezygnować?! "W moim zespole są takie osoby"

Iga Świątek rozpocznie w piątek zmagania w kolejnym turnieju - tym razem będzie to WTA w Indian Wells. Polka - jak co roku - ma niezwykle napięty harmonogram, choć podczas ostatniej konferencji prasowej podzieliła się bardzo ważnymi informacjami. - W moim zespole są takie osoby, które mówią mi, że być może wkrótce mądrzej będzie stać się taką zawodniczką, która odpuszcza niektóre turnieje - powiedziała Świątek, dając do zrozumienia, że może zmienić swoje nastawienie do poszczególnych startów.