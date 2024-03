Złe wieści dla Probierza. Kadrowicz kontuzjowany, wypadł z gry

Bielik jest na co dzień zawodnikiem Birmingham City, które rywalizuje na poziomie Championship - drugiej ligi angielskiej. W tym sezonie jest podstawowym graczem swojej drużyny. Rozegrał 31 meczów: 28 w Championship i trzy w Pucharze Anglii.

Teraz Bielika czeka jednak przymusowa pauza. Piłkarz doznał kontuzji mięśni brzucha, która wyklucza go z gry na kilka tygodni. Oznacza to, że nie wystąpi w barażowych meczach o awans do mistrzostw Europy. Selekcjoner Michał Probierz wyśle powołania 14 marca.



W kadrze narodowej Bielik zadebiutował 6 września 2019 roku w przegranym 0:2 meczu ze Słowenią za kadencji Jerzego Brzęczka. W 2020 roku zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i na kolejny występ w reprezentacji Polski czekał do marca 2022 roku, gdy zyskał uznanie trenera Czesława Michniewicza, który znał go z kadry do lat 21. Został powołany na mistrzostwa świata w Katarze, gdzie zagrał przeciwko Arabii Saudyjskiej, Argentynie i Francji.