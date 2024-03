Siatkarki BKS wykorzystały szansę! Drużyna z Rzeszowa zepchnięta na trzecie miejsce

Po wyrównanym początku meczu (10:10), w środkowej części premierowej partii przewagę zaczęła budować drużyna z Łodzi (13:16, 15:20). Siatkarki Grot Budowlanych były skuteczniejsze w ataku, a rywalki ułatwiały im zadanie błędami własnymi. Jelena Blagojević zamknęła tę część meczu skutecznym atakiem (19:25).

Zobacz także: Dwie siatkarki dołączą do silnej reprezentacji. Pochodzą z innych krajów

Na początku drugiej odsłony nadal przewagę miały łodzianki (6:9), ale gospodynie zerwały się do walki i wygrały cztery kolejne akcje przy zagrywkach Regiane Bidias (10:9). Siatkarki BKS poprawiły skuteczność w ataku, popełniały mniej błędów, dokładały też punkty zagrywką – asami popisały się Kertu Laak (15:11) i Paulina Majkowska (19:13). W efekcie wygrały tę partię bardzo pewnie – 25:18.

Gra obu ekip falowała, w trzecim secie nadszedł więc czas na dobrą grę drużyny z Łodzi. Przyjezdne wypracowały sobie punktową zaliczkę po serii wygranych akcji zwieńczonych asem Mackenzie May (6:11). Gospodynie ruszyły do odrabiania strat, złapały kontakt (15:16), ale popełniały zbyt dużo błędów i końcówka należała do Grot Budowlanych. Seta zakończyła skutecznym atakiem May (19:25).

Czwartą partię udanie zainaugurowały łodzianki (0:3), szybko jednak doszły do głosu siatkarki BKS (8:6, 12:8). Łodzianki nie rezygnowały i złapały kontakt (18:17), ale gospodynie znów odskoczyły (21:17). W końcówce nie brakowało zaciętej walki, długich wymian, efektownych obron i siatkówki na wysokim poziomie. Bielszczanki obroniły przewagę, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Bidias (25:21).

Tie-breaka lepiej rozpoczęły przyjezdne, które po punktowym bloku Any Bjelicy miały dwa oczka zaliczki przy zmianie stron (6:8). Po niej asa dołożyła May (6:10), jednak bielszczanki szybko złapały kontakt (9:10), a po autowym ataku rywalek wyrównały (11:11). Później dwa punktowe bloki zapisała na swym koncie Paulina Damaske (13:11), która mocnym uderzeniem wywalczyła piłkę meczową (14:12). Błąd rywalek dał drużynie BKS Bostik ZGO brakujący punkt (15:13).

Skrót meczu BKS - Budowlani:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Kertu Laak (30), Regiane Bidias (13), Martyna Borowczak (11), Joanna Pacak (10), Paulina Damaske (10) – BKS; Jelena Blagojević (22), Ana Bjelica (18), Mackenzie May (14), Małgorzata Lisiak (12) – Budowlani. MVP: Kertu Laak (25/49 = 51% skuteczności w ataku + 2 asy + 3 bloki).

Przed ostatnią kolejką spotkań szansę na drugie miejsce w tabeli miały dwie drużyny PGE Rysice Rzeszów oraz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Drużyna z Rzeszowa przegrała na wyjeździe z ŁKS Commercecon Łódź 2:3. BKS wygrywając 3:2 z Grot Budowlanymi, zrównał się z Rysicami punktami (po 52), ale ma na koncie więcej zwycięstw (18, a rywalki – 17). Fazę zasadniczą Tauron Ligi wygrała Grupa Azoty Chemik Police (60 punktów, mecze 20–2).

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Grot Budowlani Łódź 3:2 (19:25, 25:18, 19:25, 25:21, 15:13)

BKS Bostik ZGO: Paulina Majkowska, Julia Nowicka, Paulina Damaske, Joanna Pacak, Kertu Laak, Martyna Borowczak – Julia Mazur (libero) oraz Nikola Abramajtys, Aleksandra Stachowicz, Majka Szczepańska-Pogoda, Regiane Bidias. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

Grot Budowlani: Mackenzie May, Marta Pol, Ana Bjelica, Jelena Blagojević, Małgorzata Lisiak, Ewelina Wilińska – Justyna Łysiak (libero) oraz Andrea Mitrović, Martyna Łazowska. Trener: Maciej Biernat.

Wyniki i skróty meczów 22. kolejki Tauron Ligi:

2024-03-07: Energa MKS Kalisz – Grupa Azoty Chemik Police 0:3 (20:25, 22:25, 22:25)

2024-03-08: Grupa Azoty Akademia Tarnów – UNI Opole 0:3 (17:25, 18:25, 17:25)

2024-03-08: ŁKS Commercecon Łódź – PGE Rysice Rzeszów 3:2 (25:21, 25:13, 20:25, 21:25, 15:10)

2024-03-08: ITA Tools Stal Mielec – KGHM #VolleyWrocław 3:1 (25:16, 25:16, 22:25, 25:20)

2024-03-08: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Grot Budowlani Łódź 3:2 (19:25, 25:18, 19:25, 25:21, 15:13)

2024-03-11: Metalkas Pałac Bydgoszcz – MOYA Radomka Radom (poniedziałek, godzina 17.00; transmisja – Polsat Box Go).

WYNIKI I TABELA TAURON LIGI SIATKAREK