Andy Murray zajmuje obecnie 61. miejsce w rankingu ATP. W tym roku wziął udział w sześciu turniejach, z których szybko odpadł, bo aż w czterech odpadł w pierwszej rundzie. W Indian Wells Brytyjczyk pokonał w dwóch setach Davida Goffina 6:3, 6:2.

Andriej Rublow to piąta rakieta świata. W ostatni turnieju w Dubaju dotarł aż do półfinału. Remisował w meczu 1:1 z Alexanderem Bublikiem i został zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie. Pod koniec trzeciego, decydującego seta, gdy po dłuższej wymianie jego rywal zdobył punkt na 6:5. Rosjanin podbiegł do liniowego i zaczął krzyczeć, a później pokazywał, że jedna z piłek przeciwnika była autowa. W powtórkach telewizyjnych nie słychać było jego słów, jednak kolega sędziego twierdził, że tenisista wypowiadał obelgi w języku rosyjskim. Rublow zapewnił, że mówił po angielsku i nie używał wulgaryzmów, ale został zdyskwalifikowany po interwencji supervisora ATP.

Relacja live i wynik na żywo meczu Andy Murray - Andriej Rublow na Polsatsport.pl.