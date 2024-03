PKO BP Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław. Relacja live i wynik na żywo

Oba zespoły dzielą tylko trzy punkty w tabeli, a za nimi plasuje się "grupa pościgowa" złożona z kilku drużyn. To sprawia, że tegoroczna walka o mistrzostwo kraju zapowiada się na najciekawszą od wielu, wielu lat. Praktycznie sześć drużyn ma wciąż realne szanse na złote medale.

W tym wyścigu największe notowania ma w tej chwili Śląsk, który jest liderem tabeli i po kilku nieudanych meczach wrócił na zwycięską ścieżkę w poprzedniej kolejce, pokonując u siebie Widzew Łódź 2:1. Podopieczni Jacka Magiery wykorzystali porażkę Jagiellonii w Zabrzu z Górnikiem 1:2. Białostocczanie liczą na przełamanie, podobnie jak wrocławianie przed tygodniem - dodatkowo ich kosztem.

Jagiellonia to jedyny obok Pogoni zespół, który wciąż ma szanse na podwójną koronę w tym sezonie. Obie ekipy znalazły się bowiem w półfinale Fortuna Pucharu Polski i zmierzą się ze sobą w walce o finał na PGE Narodowym. Co ciekawe, to właśnie piłkarze z Podlasia wyeliminowali Śląska Wrocław z tych rozgrywek, wygrywając w 1/32 finału 2:0.

Było to także ostatnie spotkanie obu drużyn. Z kolei ich poprzednie starcie w PKO BP Ekstraklasie zakończyło się wygraną Śląska 2:1. Warto zaznaczyć, że Jagiellonia na ligowy triumf nad zawodnikami ze stolicy Dolnego Śląska czeka od lipca 2020 roku. Siedem kolejnych spotkań zakończyło się aż czterema remisami.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.