Starcie z gigantem! Polskie drużyny poznały rywali w Lidze Mistrzów

Industria Kielce w ostatnim meczu fazy grupowej zremisowała z Aalborg Handbold 35:35.

- To był bardzo fajny mecz do oglądania. Super walczyliśmy. Prowadziliśmy przez większą część spotkania. Szkoda, że nie udało się wygrać. Szacunek dla chłopaków. Mamy sporo kontuzji, a dzisiaj doszła jeszcze czerwona kartka, ale walczyliśmy do samego końca - powiedział po spotkaniu kapitan kielczan, Alex Dujszebajew.

Mistrz Polski mimo remisu awansował do kolejnej fazy rozgrywek Champions League. Tam czeka na nich GOG Handbold, który w fazie grupowej zajął piąte miejsce w grupie B. Duński zespół sześć meczów wygrał, jeden zremisował i siedem przegrał. Wśród zwycięstw pojawiło się sensacyjne pokonanie Telekomu Veszprem - 36:30.

Industria jeśli wygra dwumecz w ćwierćfinale trafi na SC Magdeburg, czyli ubiegłorocznego zwycięzcę LM, który w tym sezonie w europejskich rozgrywkach przegrał tylko dwa spotkania. Kielczanie mierzyli się już niemieckim zespołem rok temu - najpierw przegrali w finale Ligi Mistrzów, a potem w turnieju IHF Super Globe. Barwy Magdeburga reprezentuje reprezentant Polski, Piotr Chrapkowski.

ORLEN Wisła Płock zmagania w fazie grupowej zakończyła na szóstej pozycji w grupie A, a w ostatnim meczu wygrała na własnym parkiecie z FC Porto 29:28.

- To był wyrównany mecz. Rywale byli lepsi w pierwszej połowie, a my mieliśmy problemy, szczególnie w obronie. Rui Silva zagrał na wysokim poziomie i zrobił różnicę, nie mogliśmy go zatrzymać. W drugiej części poprawiliśmy obronę, bardzo pomógł nam Mirko Alilovic w bramce, w ataku popełniliśmy trochę błędów, ale odwróciliśmy losy spotkania. Lovro Mihic w decydującym momencie przechwycił piłkę, zdobył gola i to zadecydowało o wyniku. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo na początku sezonu awans do fazy pucharowej to było nasze marzenie - podsumował trener płockiego zespołu, Xavi Sabate.

Na Wisłę w 1/8 LM czeka starcie z arcytrudnym przeciwnikiem - PSG, w którym gra ich wychowanek, Kamil Syprzak. Paryski zespół w grupie zajął trzecie miejsce. Zaskakuje jednak fakt, że tak silny zespół, w którym występują takie gwiazdy jak bracia Karabatić, Elohim Prandi, Andreas Palicka w tej edycji rozgrywek Champions League przegrał aż pięć spotkań, w tym ulegając sensacyjnie ekipie z Zagrzebia (26:28).

Płocczanie po wygraniu batalii z PSG w kolejnej rundzie trafią na FC Barcelona, czyli kolejną handballową potęgę.

Pierwsze mecz 1/8 Ligi Mistrzów zostaną rozegrane 27 lub 28 marca, rewanże tydzień później.