Co za powrót! Faworytka gospodarzy gra dalej w Indian Wells

W pierwszym secie niespodziewanie górą okazała się reprezentantka Francji, wygrywając 6:2. W drugiej partii do głosu doszła faworytka gospodarzy, triumfując 6:3 i doprowadzając do remisu w całym spotkaniu.

ZOBACZ TAKŻE: Ogromne zmiany w Indian Wells! To dobra wiadomość dla Świątek

Decydujący set długo przebiegał pod dyktando Burel. Francuzka wyszła na prowadzenie 3:0, a następnie dorzuciła kolejne przełamanie i powiększyła przewagę do czterech gemów na swoją korzyść. W piątym gemie Gauff odrobiła część strat, a potem wygrała swoje podanie. Burel wytrzymała jednak presję i wyszła na prowadzenie 5:2.



Gdy Francuzka serwowała po wygraną w meczu, klasę pokazała Gauff, w decydującym momencie przełamując przeciwniczkę. Zaraz potem utrzymała swoje podanie i doprowadziła do stanu 5:5. Burel nie załamała się jednak niepowodzeniem i szybko wróciła na prowadzenie - 6:5. Gauff doprowadziła do remisu i o losach tego zaciętego spotkania zadecydował tie-break.

W tym lepsza okazała się Gauff, która wygrała 7:4 i ostatecznie triumfowała w całym meczu. W kolejnej rundzie Amerykanka zmierzy się z Włoszką Lucią Bronzetti.

Coco Gauff - Clara Burel 2:6, 6:3, 7:6

BS, Polsat Sport