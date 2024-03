Fortuna 1 Liga: Miedź Legnica - GKS Tychy. Relacja live i wynik na żywo

To niewątpliwie jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań tej serii gier. Legniczanie plasują się na szóstej lokacie i nadal są w grze o awans do PKO BP Ekstraklasy. Z kolei tyszanie znajdują się na trzecim miejscu i mogą nawet myśleć o bezpośredniej promocji do elity, unikając tym samym gry w barażach.

Obie ekipy dzieli dystans zaledwie pięciu punktów. GKS do wicelidera - Lechii Gdańsk traci tylko "oczko". Piłkarze z Górnego Śląska grają w tym roku bardzo nierówno. Po wygranej na własnym boisku z Odrą Opole 2:0 ponieśli porażkę w Łęcznej z Górnikiem 0:2, aby kilka dni później zwyciężyć w Krakowie drużynę Wisły 1:0. Poprzednia kolejka to jednak znowu porażka - u siebie z Arką Gdynia 0:1.

Legniczanie zaczęli zmagania ligowe w 2024 roku od bezbramkowego remisu w Łęcznej z Górnikiem. Następnie Miedź wygrała u siebie z Polonią Warszawa 2:1, aby przegrać w Katowicach z GKS-em 0:2. Ostatnie starcie to triumf zawodników z Dolnego Śląska w Rzeszowie ze Stalą 3:1.

W rundzie jesiennej GKS zremisował u siebie z Miedzią 0:0.

