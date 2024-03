Sensacja była o krok! Siatkarze Asseco Resovii odwrócili losy meczu

Siatkarze GKS Katowice przegrali z Asseco Resovią 2:3 w meczu 25. kolejki PlusLigi. Solidnie grający gospodarze wykorzystali słabą dyspozycję rywali, wygrali dwa pierwsze sety i mieli też piłkę meczową w czwartej partii. Dobre zmiany w ekipie z Rzeszowa dali Yacine Louati i Jakub Bucki, goście zdołali wrócić do gry i odwrócili losy meczu.

W premierowej odsłonie oglądaliśmy wyrównaną rywalizację obu ekip. Kilka razy minimalną przewagę uzyskiwała ekipa GKS (7:5, 15:13), ale wynik oscylował wokół remisu. O wygranej gospodarzy przesądziły dwie sprawy – błędy własne rzeszowian i dobra seria w polu serwisowym, którą popisał się Lukas Vasina. Siatkarz GKS, który w przyszłym sezonie ma grać dla drużyny z Rzeszowa, posłał dwa asy i katowiczanie prowadzili 23:19. Wygraną gospodarzy 25:21 przypieczętował skutecznym atakiem Marcin Waliński (25:21).

Set numer dwa to obiecujący początek drużyny z Katowic (9:6). Zmorą Asseco Resovii nadal były błędy własne, co potrafili wykorzystać solidnie grający gospodarze. W środkowej części seta wynik wyraźnie się rozjechał (17:11), a GKS spokojnie utrzymał przewagę w końcówce. Bartłomiej Krulicki skutecznym atakiem ustalił wynik na 25:20.

W trzeciej odsłonie oglądaliśmy znacznie lepszą grę drużyny z Rzeszowa, która dość szybko uzyskała kilka oczek zaliczki (4:7). Gospodarze odrobili straty (9:9), ale w środkowej części seta skutecznie grająca Asseco Resovia znów przeważała (11:14, 14:18). Rzeszowianie byli skuteczniejsi w ataku, punktowali też blokiem. W końcówce asa dołożył Jakub Kochanowski (17:22), a przestrzelona zagrywka katowiczan zamknęła seta (20:25).

GKS uzyskał punktową zaliczkę na początku kolejnego seta (10:7). Rzeszowianie długo gonili wynik i dopięli swego po ataku blok-aut Jakuba Buckiego (17:17). Losy seta rozstrzygnęły się w końcówce, w której oba zespoły grały punkt za punkt. Serwis gości w siatkę dał drużynie z Katowic piłkę meczową (23:24), ale po chwili skutecznie zaatakował Klemen Cebulj, rozpoczynając grę na przewagi. Rozstrzygnął ją asem serwisowym Bucki (25:27).

Rozpędzeni rzeszowianie przeważali od początku tie-breaka. Mieli cztery oczka zaliczki (4:8), a po niej jeszcze powiększyli różnicę po dwóch atakach Buckiego i punktowym bloku było 4:11. Siatkarze GKS popełniali błędy i nie byli w stanie nawiązać walki. Serwis gospodarzy w siatkę dał Asseco Resovii piłkę meczową (7:14), a rywalizację zakończył skutecznym atakiem Cebulj (9:15).

Najwięcej punktów: Lukas Vasina (18), Marcin Waliński (17), Jakub Jarosz (14), Łukasz Usowicz (11) – GKS; Klemen Čebulj (16), Jakub Kochanowski (14), Stephen Boyer (12), Karol Kłos (12), Jakub Bucki (11) – Asseco Resovia. MVP: Jakub Kochanowski (10/14 = 71% skuteczności w ataku + 1 as + 3 bloki).

Siatkarze Asseco Resovii już w najbliższy wtorek zagrają na wyjeździe z SVG Luneburg w pierwszym meczu finału Pucharu CEV. Pozytywną informacją jest to, że trener Giampaolo Medei ma do dyspozycji optymalny skład, bo po kontuzjach wrócili już do gry Jakub Kochanowski i Paweł Zatorski.

GKS Katowice – Asseco Resovia 2:3 (25:21, 25:20, 20:25, 25:27, 9:15)

GKS: Marcin Waliński, Łukasz Usowicz, Jakub Jarosz, Lukas Vasina, Bartłomiej Krulicki, Davide Saitta – Bartosz Mariański (libero) oraz Damian Domagała, Wiktor Mielczarek, Jonas Kvalen. Trener: Grzegorz Słaby.

Resovia: Fabian Drzyzga, Torey DeFalco, Jakub Kochanowski, Stephen Boyer, Klemen Cebulj, Karol Kłos – Paweł Zatorski (libero) oraz Yacine Louati, Jakub Bucki, Łukasz Kozub. Trener: Giampaolo Medei.

Wyniki meczów 25. kolejki PlusLigi:

2024-02-29: MKS Ślepsk Malow Suwałki – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:2 (21:25, 25:13, 18:25, 25:19, 15:10)

2024-03-09: GKS Katowice – Asseco Resovia Rzeszów 2:3 (25:21, 25:20, 20:25, 25:27, 9:15)

2024-03-09: Trefl Gdańsk – Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-03-09: Barkom Każany Lwów – Indykpol AZS Olsztyn (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-03-10: Bogdanka LUK Lublin – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2024-03-10: Projekt Warszawa – Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-03-10: KGHM Cuprum Lubin – PSG Stal Nysa (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-03-11: Enea Czarni Radom – Exact Systems Hemarpol Częstochowa (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

