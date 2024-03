Gol w debiucie nie wystarczył! Remis w Kielcach

W miarę upływu czasu coraz częściej atakowali kielczanie, ale to rywale objęli prowadzenie. Po kontrze gości Maigaard podał do Davida Olafssona, piłki nie przeciął Dominick Zator, a Islandczyk w sytuacji sam na sam nie dał szans Dziekońskiemu. Do przerwy "Pasy" zasłużenie prowadziły 1:0, a schodzących do szatni miejscowych żegnały przeraźliwe gwizdy niezadowolonych fanów.

Po zmianie stron kielczanie ruszyli do zdecydowanych ataków, ale niewiele z nich wynikało. Defensorzy Cracovii bez problemu radzili sobie z chaotycznie grającymi gospodarzami. Trener Korony, widząc nieporadną grę swoich podopiecznych, wprowadził do gry drugiego napastnika - Adriana Dalmau. Już minutę po jego wejściu gospodarze mogli doprowadzić do wyrównania, ale strzał zza pola karnego Nono był minimalnie niecelny.

Ambicja miejscowych została nagrodzona w 71. min. W polu karnym gości powstało ogromne zamieszanie, strzał Dalmau zablokowali obrońcy Cracovii, ale uderzenie Miłosza Trojaka znalazło już drogę do siatki. Dwie minuty później pod bramką Madejskiego znów było gorąco, ale uderzenie Nono było zbyt słabe, aby zaskoczyć bramkarza drużyny z Krakowa.

Piłkarze Korony nacierali nadal i na pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry Madejski uratował swój zespół przed stratą bramki, w ostatniej chwili wybijając piłkę z pod nóg Jewgienija Szykawki. Swoją szansę mieli także goście, lecz strzał Patryka Sokołowskiego nogami obronił Dziekoński.

W doliczonym czasie gry "piłkę meczową" miał wprowadzony po koniec meczu pomocnik Korony Jakub Konstantyn, ale jego uderzenie w efektownym stylu sparował Madejski i spotkanie zakończyło się wynikiem nierozstrzygniętym.

Skrót meczu Korona Kielce - Cracovia:

Korona Kielce - Cracovia 1:1 (0:1).

Bramki: David Kristjan Olafsson 37 - Miłosz Trojak 71

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Dominick Zator, Piotr Malarczyk, Miłosz Trojak, Marcel Pięczek - Dawid Błanik (78. Jacek Podgórski), Yoav Hofmayster (78. Bartosz Kwiecień), Nono (86. Jakub Konstantyn), Martin Remacle (86. Dalibor Takac), Mariusz Fornalczyk (59. Adrian Dalmau) - Jewgienij Szykawka.

Cracovia: Sebastian Madejski - Otar Kakabadze (86. Cornel Rapa), Arttu Hoskonen, Eneo Bitri, Andreas Skovgaard (86. Virgil Ghita), David Kristjan Olafsson - Takuto Oshima, Mikkel Maigaard (76. Karol Knap), Patryk Sokołowski - Patryk Makuch, Michał Rakoczy (59. Mateusz Bochnak).

Żółte kartki: Patryk Sokołowski, Andreas Skovgaard.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów: 11 230.

BS, PAP