Wpadka mistrzów Polski! Stracili punkty w doliczonym czasie gry

Od początku do końca mecz miał interesujący przebieg. Już w trzeciej minucie gospodarze sprytnie rozegrali rzut wolny z boku pola karnego i po dośrodkowaniu Jakuba Serafina strzał głową oddał Piotr Mroziński, jednak Vladan Kovacevic zdołał złapać piłkę. Potem świetną interwencją popisał się Olivier Zych, który zatrzymał uderzenie Chorwata Ante Crnaca z 14 metrów.

W 22. minucie Ioan-Calin Revenco kopnął w okolice kolana Gustava Berggrena i arbiter pokazał zawodnikowi Puszczy czerwoną kartkę.

Częstochowianie szybko wykorzystali przewagę liczebną, ale był to bardziej prezent ze strony rywali niż efekt dobrze rozegranej akcji. Po prostu Artur Craciun głową wpakował piłkę do własnej bramki. To było już drugie samobójcze trafienie reprezentanta Mołdawii w tym sezonie.

W 43. minucie mogło być 2:0 dla Rakowa. Chorwat Fran Tudor znakomitym podaniem odnalazł w polu karnym Dawida Drachala, którego strzał efektownie obronił Zych.

Po przerwie stan liczebny drużyn szybko się wyrównał. Tudor postawił tzw. stempel na stopie Romana Jakuby, za co ukarany został drugą żółta i w konsekwencji czerwoną kartką.

W 58. minucie goście mogli podwyższyć prowadzenie. Ukrainiec Władysław Koczerhin główkował z kilku metrów, lecz piłka odbiła się od słupka i przeleciawszy wzdłuż linii bramkowej opuściła boisko. W 72. minucie w to samo miejsce słupka trafił Bartosz Nowak.

Puszcza cały czas starała się odrobić stratę. Bilska tego była w 87. minucie, ale w zamieszaniu powstałym po dośrodkowaniu z rzutu rożnego żaden z jej zawodników nie zdołał skierować piłki do bramki.

W doliczonym czasie gry Bogdan Racovitan odbił ręką strzał Piotra Mrozińskiego i arbiter podyktował "jedenastkę". Jej pewnym egzekutorem okazał się Łukasz Sołowiej. Dzięki temu beniaminek niespodziewanie zremisował z mistrzem Polski.

Puszcza Niepołomice - Raków Częstochowa 1:1 (0:1)

Bramki: Łukasz Sołowiej 90+2 (rzut karny) - Artur Craciun 26 (gol samobójczy)

Puszcza Niepołomice: Oliwier Zych - Piotr Mroziński, Tomasz Wojcinowicz, Artur Craciun (46. Łukasz Sołowiej), Roman Jakuba – Ioan-Calin Revenco, Konrad Stępień (74. Michał Walski), Jakub Serafin (46. Artur Siemaszko), Wojciech Hajda (82. Hubert Tomalski), Lee Jin-hyun - Kamil Zapolnik (78. Jordan Majchrzak).

Raków Częstochowa: Vladan Kovacevic - Bogdan Racovitan, Zoran Arsenic (69. Kamil Pestka), Stratos Svarnas - Fran Tudor, Władysław Koczerhin, Gustav Berggren, Erick Otieno - Dawid Drachal (72. Jean Carlos), Bartosz Nowak (90+3. John Yeboah) - Ante Crnac (69. Łukasz Zwoliński).

Żółta kartka: Fran Tudor.

Czerwone kartki: Ioan-Calin Revenco 21 - Fran Tudor 49

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów 2 264.

BS, PAP