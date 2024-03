Rzeszowianie znajdują się tuż nad strefą spadkową - z zaledwie punktem przewagi. Po kilku meczach bez porażki ekipa ze stolicy Podkarpacia przegrała wysoko przed tygodniem w Gdańsku z Lechią 0:4.

GKS spisuje się znacznie lepiej i wciąż może realnie myśleć o dostaniu się do baraży dających prawo gry o awans do PKO BP Ekstraklasy. Katowiczanie plasują się na dziesiątej pozycji, ale do szóstej lokaty tracą tylko trzy "oczka". Piłkarze ze stolicy Górnego Śląska wygrali na początku marca u siebie ze Zniczem Pruszków 2:1.

W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie GKS wygrał z Resovią 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Resovia Rzeszów - GKS Katowice od godz. 15:00 na Polsatsport.pl.