Koszmar Michała Oleksiejczuka! Szybka porażka na UFC 299

Michał Oleksiejczuk (19-7-1NC, 14 KO, 1 Sub) nie zaliczy do udanych swojego występu na UFC 299 w Miami. "Husarz" już w pierwszej rundzie przegrał przez techniczne poddanie z Michelem Pereirą (29-11-2NC, 11 KO, 8 Sub). Pojedynek trwał zaledwie 61 sekund. Poniżej skrót walki Michał Oleksiejczuk - Michel Pereira.