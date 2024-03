To będzie prawdziwy hit kolejki i walka o pozycję wicelidera PlusLigi. Na warszawskim Torwarze rozegra się prawdziwy bój na - miejmy nadzieję - bardzo wysokim poziomie. Jeśli stołeczni wygrają za trzy punkty, wyprzedzą zawiercian w ligowej tabeli. Co więcej, mają do rozegrania jedno zaległe spotkanie - z PGE GiEK Skrą Bełchatów.

Siatkarze Michała Winiarskiego tanio skóry nie sprzedadzą. Są w gazie po ostatnim zwycięstwie w Pucharze Polski. Po nim wygrali jeszcze z Treflem Gdańsk. W Ergo Arenie mieli szansę zamknąć spotkanie w trzech setach, jednak jej nie wykorzystali. Zwyciężyli dopiero po tie-breaku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.