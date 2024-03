Przełom ws. Łukasza Kaczmarka. Agent zabrał głos. Oto powód jego absencji!

Ostatni mecz w PlusLidze przed tajemniczym zniknięciem Kaczmarek rozegrał 16 lutego przeciwko Enei Czarnym Radom. Potem zabrakło go w składzie drużyny z Kędzierzyna-Koźla na wyjazdowe spotkania z Barkomem Każany Lwów i KGHM-em Cuprum Lubin. Zawodnik nie brał też udziału w treningach.

ZOBACZ TAKŻE: Jastrzębski Węgiel pokonany! Siatkarze Trefla wyszarpali zwycięstwo w zaciętym starciu

Zajęcia z zespołem wznowił 7 marca. Tego dnia klub Kaczmarka poinformował, że przyczyną absencji siatkarza były problemy zdrowotne. Szczegółowych informacjach o tych problemach nie podano.

Teraz więcej światła na sprawę rzucił natomiast agent zwycięzcy Ligi Narodów i mistrza Europy z 2023 roku, Jakub Michalak. W rozmowie z dziennikarką Przeglądu Sportowego Onet Edytą Kowalczyk przekazał, że Kaczmarek od pewnego czasu zmaga się z depresją.

- W pewnym momencie doszedł do ściany i nie był w stanie kontynuować regularnego treningu ani po prostu normalnie funkcjonować. Dlatego byliśmy zmuszeni o zwrócenie się po pomoc do specjalistów. Oni dali zielone światło do tego, by w procesie wracania do pełni zdrowia, wrócił też do treningów - powiedział Michalak w opublikowanym w niedzielę wywiadzie.

Menadżer zdradził, że utytułowany siatkarz czuł się w minionych tygodniach bardzo źle, a w pierwszych dniach, w których nie było go z drużyną, trafił nawet do szpitala. - Miał problemy ze snem, nie jadł, był mocno odwodniony i osłabiony, więc siłą rzeczy nie mógł też uczestniczyć w treningach. Może powodem nie była typowo fizyczna kontuzja, ale stan zdrowia wykluczał go z zajęć - podkreślił Michalak.

Dodał, że po zbadaniu stanu psychicznego Kaczmarka stwierdzono ciężki epizod depresyjny i podjęto leczenie. - Dopiero po dwóch czy trzech konsultacjach lekarz psychiatra zaopiniował, że zawodnik może wrócić do treningów. Wszystkie informacje zostały przekazane do klubu.

W odzyskaniu zdrowia psychicznego reprezentantowi Polski ma pomóc nie tylko leczenie farmakologiczne, ale też powrót do regularnego rytmu życia i swoich "kotwic". - Jedną z nich jest niewątpliwie siatkówka, treningi, bycie z drużyną - powiedział Przeglądowi Sportowemu Onet agent zawodnika.

Kaczmarek pojechał ze swoją drużyną na niedzielny mecz 25. kolejki PlusLigi z Bogdanką LUK-iem Lublin. Jego powrót do gry na fazę play-off Michalak określił jako realny. Zaznaczył też, że zawodnik zrobi wszystko, by w sezonie reprezentacyjnym być do dyspozycji selekcjonera polskiej drużyny narodowej Nikoli Grbicia.

29-letni atakujący Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle to dwukrotny mistrz Polski (2019, 2022), trzykrotny triumfator Ligi Mistrzów (2021, 2022, 2023) i czterokrotny zdobywca Pucharu Polski (2019, 2021, 2022, 2023). Z polską kadrą między 2019 a 2023 rokiem zdobył łącznie siedem medali najważniejszych siatkarskich imprez. Największe sukcesy odniósł w ubiegłym sezonie, gdy wygrał z Biało-Czerwonymi Ligę Narodów oraz mistrzostwa Europy.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport