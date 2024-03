Gauff to obecnie trzecia rakieta świata, więc zmagania w Indian Wells rozpoczęła od drugiej rundy. W niej zmierzyła się z Clarą Burel. Amerykanka nieoczekiwanie przegrała pierwszego seta - przy stanie 2:2 straciła cztery gemy z rzędu i przegrała 2:6. W drugiej odsłonie Gauff udało się wygrać bez większych problemów 6:3 - te pojawiły się w decydującej partii, w której przegrywała już 0:4 i powoli odrabiała starty, doprowadzając do remisu 6:6. W tie-breaku Gauff od razu wypracowała prowadzenie 4:1 i utrzymała je do końca - 7:6 (7-4).

Bronzetti w pierwszej rundzie Indian Wells wyeliminowała Magdalenę Fręch 6:2, 6:4. Następną rywalką Włoszki była Anhelina Kalinina. Rywalizacja przeciwko Ukraince również trwała dwa sety. W pierwszym po remisie 2:2 Bronzetti wyszła na prowadzenie 4:2 i utrzymała je do końca, wygrywając 6:3. Druga odsłona miała identyczny przebieg tyle tylko, że Kalinina wygrała jednego gema więcej - ale potem przegrała ostatniego gema przy swoim serwisie i dała Bronzetti zwycięstwo 6:4.

Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Lucia Bronzetti na Polsatsport.pl. Początek około godziny 19:00.