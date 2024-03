Monfils przed rozpoczęciem rywalizacji w Indian Wells wziął udział w turnieju w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Dausze Francuz dotarł do półfinału, w którym wyeliminował go Czech, Jakub Mensik (4:6, 6:1, 3:6). Cztery dni później w Dubaju Monfils odpadł już w 1/16. Pokonał go rodak - Ugo Humbert (6:4, 3:6, 3:6). Na kalifornijskich kortach 54. tenisista świata w pierwszej rundzie pokonał Maxa Purcella (6:1, 6:2), a w drugiej okazał się lepszy od Huberta Hurkacza (6:0, 7:6 (7-5), 6:2).

Norrie w rankingu ATP znajduje się wyżej niż poniedziałkowy rywal - zajmuje 28. miejsce. Brytyjczyk, zanim udał się do Indian Wells, rozegrał turniej ATP w Rio de Janeiro. Tam dotarł aż do półfinału, w którym przegrał z Mariano Navone (4:6, 2:6). W Kalifornii Norrie w pierwszej rundzie miał wolny los, w drugiej zmierzył się z Lorenzo Sonego, którego pokonał w dwóch setach (6:4, 6:4).

Relacja live i wynik na żywo meczu Gael Monfils - Cameron Norrie na Polsatsport.pl. Początek około godziny 19:00.