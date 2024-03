Skandal w siatkówce! Prezes klubu skazany

Do skandalu doszło we włoskiej SuperLedze kobiet. Prezes UYBA Volley Busto Arsizio został zawieszony we wszystkich swoich funkcjach. Co więcej, klub musi zapłacić wysoką karę finansową!

UYBA Volley Busto Arsizio nie ma ostatnio najlepszego czasu. 7 marca z zespołem pożegnał się Juan Manuel Cichello. Do zwolnienia doszło po przegranej Arsizio z Chieri '76 0:3. To była już 17. porażka siatkarek tego zespołu, które w SuperLedze plasują się dopiero na 11. pozycji.

Wcześniej szkoleniowcem UYBA był Julio Velasco, ale i z nim zdecydowano się rozwiązać współpracę.

Kolejne czarne chmury zebrały się nad klubem po tym, jak Julio Velasco został wybrany na stanowisko komisarza technicznego kadry Narodowej Kobiet. Prezes Busto Arsizio, Giuseppe Pirola, już w listopadzie miał jawnie krytykować tę nominację. Co więcej, uważał, że obecność Velasco negatywnie wpłynie na reprezentację, a jego wybór nie był do końca uczciwy. Pirola namawiał też media, by nagłośniły tę "obrzydliwą" w jego mniemaniu sprawę.

Teraz przyjdzie mu za to zapłacić wysoką karę. Sprawa została zgłoszona do prokuratury, a 11 marca zapadł wyrok. Sąd uznał, że Włoch przekroczył granice prawa do krytyki i zniesławił federację. Prezes UYBA został zawieszony we wszystkich działaniach na dwa miesiące. Konsekwencje jego znamiennych słów poniesie też klub. Arsizio będzie musiało zapłacić wysoką karę finansową.