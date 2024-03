Takie wieści ws. Lewandowskiego! Czy to będzie transfer? Pojawiła się specjalna lista

Jose Felix Diaz z "Marki" poinformował o kolejnych zakusach Arabii Saudyjskiej na najlepszych piłkarzy świata. Jego zdaniem, tamtejsze zespoły chcą udowodnić, że transfer, do jakich dochodziło w zeszłe lato, nie były przypadkowe.



Co to ma wspólnego z Lewandowskim? Jak czytamy w "Marce". Barcelona miała przygotować specjalną listę, na której znaleźli się piłkarze do sprzedaży. Do wiadomości publicznej podano dwa nazwiska - Lewandowskiego oraz Raphinhy. Generalnie na liście pojawili się zawodnicy, którzy zarabiają duże pieniądze.



"Blaugrana" będzie chciała pozbyć się niektórych graczy w letnim oknie transferowym i niewykluczone, że wybór padnie m.in. na "Lewego". Polak na mocy podpisanego kontraktu może zarobić nawet 32 miliony euro za sezon.



Polak, który jest wyceniany przez "transfermarkt.de" na 20 mln euro, rozegrał w tym sezonie 37 meczów dla Barcelony. Strzelił w nich 18 goli i zaliczył siedem asyst.

Polsat Sport