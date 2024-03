Trwa fatalna passa zespołu polskiej gwiazdy. Spadek nieunikniony?

W niedzielę ekipa z Bergamo przegrała u siebie z UYBA Busto Arsizio 1:3. Na ligowe zwycięstwo drużyna, w której występuje nasza reprezentantka, czeka od 21 stycznia. Od tamtej pory sześć kolejnych meczów kończyło się porażkami, dodatkowo za zero punktów.

Z tego powodu sytuacja Volley Bergamo w tabeli Serie A1 jest ciężka. Zespół zajmuje przedostatnie - spadkowe miejsce, z trzema punktami straty do bezpiecznej lokaty. Na pocieszenie warto zaznaczyć, że Różański i spółka mają do rozegrania jedno spotkanie zaległe, ale do końca rundy zasadniczej zostały już tylko dwie kolejki. Czasu na uniknięcie spadku jest coraz mniej. A i terminarz nie napawa optymizmem. Poza konfrontacją z zamykającym stawkę Trentino, rywalkami Volley Bergamo będą drużyny z czołówki tabeli - Igor Gorgonzola Novara oraz Scandicci.

Na przeciwległym biegunie znajduje się zespół innej polskiej siatkarki występującej na Półwyspie Apenińskim. Mowa o Joannie Wołosz i jej Prosecco Doc Imoco Conegliano, które z kompletem zwycięstw (!) jest liderem tabeli z olbrzymią przewagą jedenastu punktów nad drugim Scandicci.

O ile o zespole Różański można powiedzieć, że gra słabo, natomiast drużyna Wołosz kapitalna, tak o ekipie Malwiny Smarzek należałoby stwierdzić, że spisuje się... przeciętnie. Jej Trasportipesanti Casalmaggiore jest na dziewiątym miejscu, ale do miejsca premiującego grą w fazie play-off traci sześć punktów. Ostatnio atakująca naszej kadry i jej koleżanki wygrały drugi mecz z rzędu (Smarzek zdobyła 23 punkty i była najskuteczniejsza na parkiecie), ale po rundzie zasadniczej będą musiały grać w fazie play-out.