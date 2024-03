Wypożyczyli go z Rakowa Częstochowa. Teraz pogrążył utytułowany klub

Drużyna ze Stambułu co prawda nie ma już szans na mistrzostwo kraju, ale nadal pozostaje wielką firmą. To właśnie Besiktas był faworytem poniedziałkowego meczu 29. kolejki Super Ligi. W dziewiątej minucie to jednak Gaziantep wyszło na prowadzenie. Gola strzelił Deian Sorescu.



Rumun trafił do Rakowa Częstochowa w 2022 roku, lecz nie potrafił odegrać w nim znaczącej roli. Rok później trafił na wypożyczenie do FCSB, a następnie - do Gaziantep FK. W Turcji będzie grał do zakończenia tego sezonu, a klub może skorzystać z opcji wykupu.

W drugiej połowie emocji nie brakowało. Najpierw gola dla gospodarzy strzelił Denis Dragus, a chwilę później Besiktas zmarnował rzut karny. Florin Nita obronił uderzenie Cenka Tosuna.

Gaziantep wygrał 2:0 i na ten moment ma przewagę jednego punktu nad strefą spadkową. Besiktas zajmuje czwarte miejsce.

Gaziantep FK - Besiktas 2:0 (1:0)

Bramki: Sorescu 9, Dragus 85.

Polsat Sport