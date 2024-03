Dla reprezentanta "Kraju Kwitnącej Wiśni" było to drugie zwycięstwo w bieżącym sezonie Pucharu Świata. Mistrz olimpijski z Pekinu w pierwszej serii ustanowił przy okazji rekord obiektu - 106 metrów. Podium uzupełnili Słoweniec Peter Prevc i Austriak Jan Hoerl. Lider cyklu Raw Air i klasyfikacji generalnej PŚ, Stefan Kraft, był piąty.

We wtorkowym konkursie punkty do klasyfikacji generalnej Raw Air i PŚ zdobyło trzech Polaków. Najlepszy z Biało-Czerwonych był Aleksander Zniszczoł, który zajął 22. miejsce. O dwie pozycje niżej znalazł się dzisiejszy solenizant Dawid Kubacki, a 26. miejsce zajął Maciej Kot, dla którego był to trzeci z rzędu konkurs, zakończony w czołowej trzydziestce.

Niestety, poza serią finałową znaleźli się Kamil Stoch i Dawid Kubacki. "Rakieta z Zębu" po skoku na odległość 94,5 metra zakończył udział we wtorkowym konkursie na 33. pozycji, zaś "Wiewiór" był dopiero 40.

Kolejne zmagania cyklu Raw Air już jutro (13 marca). O 14.30 rozpocznie się oficjalny trening, zaś start zawodów przewidziano na godzinę 16.00.