Sabalenka ma za sobą dwa mecze w Indian Wells, bo w pierwszej rundzie otrzymała wolny los. Po problemach i finalnym pokonaniu Peyton Stearns 6:6 (2-7), 6:2, 7:6 (8-6) w kolejnej rundzie trafiła na Emmę Raducanu. Brytyjka w pierwszym secie trzymała wynik do stanu 2:2. Potem Białorusinka wygrała trzy gemy z rzędu i utrzymała przewagę do końca, wygrywając 6:3. Druga odsłona była bardziej wyrównana. Tenisistki grały gem za gem aż do wyniku 5:5. Wtedy znów Sabalenka wygrała dwa gemy z rzędu, seta 7:5 i cały mecz 2:0.

Navarro podczas Indian Wells zagrała dwa spotkania - oba z reprezentantkami Ukrainy. W pierwszym pokonała Łesię Curenko 4:6, 7:5, 7:5. W drugim okazała się lepsza od Eliny Switoliny. Amerykanka zdecydowanie zdominowała rywalizację w pierwszym secie - wygrała 6:1. W drugim wygrywała już 4:2, ale wtedy swoją moc pokazała Switolina - zdobycie czterech gemów z rzędu dało jej zwycięstwo 6:4 i wyrównanie stanu rywalizacji na 1:1. W decydującym secie role się odwróciły. Ukrainka prowadziła 3:2 i potem przegrała cztery gemy z rzędu, oddając zwycięstwo Amerykance 6:3.

Kto awansuje do ćwierćfinału Indian Wells? Czy Navarro wyeliminuje wiceliderkę światowego rankingu?

