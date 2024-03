Lewandowski i jego miejsce w historii futbolu – czy to legenda na miarę Bońka?

Kilkanaście sezonów w ścisłej światowej czołówce. Gole strzelane na najsłynniejszych stadionach Europy. Rekordy, o których wielu może jedynie marzyć. Robert Lewandowski z pewnością zapisał się na stałe w historii futbolu, ale czy jego legenda przerosła już pomnik, który podczas kariery zbudował inny wybitny polski piłkarz, Zbigniew Boniek? Poszukajmy odpowiedzi na to pytanie!

Lewandowski lepszy od Bońka?

Najlepsi piłkarze w historii futbolu zawsze byli do kogoś porównywani. Brazylijczykowi Ronaldo przyszło mierzyć się z legendą Pelego. Ronaldo, ale ten z Portugalii, na początku swojej kariery był zestawiany z Luisem Figo. Messi musiał przeskoczyć nad poprzeczką zawieszoną niebotycznie wysoko przez Diego Maradonę.

Nie inaczej sytuacja wygląda w polskim futbolu. Deynę i Latę porównywano do Reymana i Wilimowskiego. Bońka zestawiano ze słynnym "Kazikiem", a do "Zibiego" dziś przyrównuje się Roberta Lewandowskiego. Jak w takim zestawieniu wypada napastnik Barcelony?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna, a wszystko zależy od tego, jakie kryteria przyjmiemy do oceny obu zawodników. Dla jednych kluczowe są osiągnięcia klubowe. Drudzy wyżej cenią laury zdobyte w koszulce z orzełkiem na piersi. Jeszcze inni na pierwszy plan wysuwają indywidualne osiągnięcia i statystyki. A jaka jest prawda? Kto zasługuje na miano najlepszego piłkarza w dotychczasowej historii Polski: Robert Lewandowski czy Zbigniew Boniek?

Medal na wielkiej imprezie

Koronnym argumentem tych, którzy uważają Zbigniewa Bońka za najlepszego polskiego piłkarza w dziejach jest to, że popularny "Zibi" w 1982 roku sięgnął z reprezentacją Polski po medal na mistrzostwach świata w Hiszpanii.

Boniek był niekwestionowanym liderem kadry prowadzonej przez Antoniego Piechniczka. Jego hat-trick w meczu z Belgami na stałe zapisał się w historii polskiego futbolu. Bramki "Zibiego" były nad wyraz piękne i dodawały otuchy Polakom, którzy w 1982 roku przeżywali niezwykle dramatyczne chwile związane ze stanem wojennym.

Boniek nie mógł zagrać w półfinale z powodu nadmiaru żółtych kartek, a jego koledzy ulegli Włochom 0:2. Odpowiedzi na pytanie "co by było gdyby Boniek zagrał z Italią?" nie poznamy nigdy. Wiemy jednak, że jego obecność w meczu o trzecie miejsce przeciwko Francji była nieoceniona, a Polacy po wspaniałym starciu wygrali 3:2 i po raz drugi w ciągu 8 lat stanęli na podium mundialu!

Z kolei Robert Lewandowski i wielkie turnieje to mariaż wyjątkowo nieudany. Napastnik Barcelony najlepiej może wspominać EURO 2016, kiedy to Polska dotarła do ćwierćfinału, ulegając późniejszym triumfatorom, Portugalczykom, po serii rzutów karnych. Jednak nawet podczas tego turnieju kapitan reprezentacji nie błyszczał wybitną formą i zdobył tylko jedną bramkę.



Inne czempionaty – światowe czy europejskie – to seria niepowodzeń Lewandowskiego. Począwszy od EURO 2012, przez mundial 2018, EURO 2020, aż do niechlubnych mistrzostw świata w Katarze włącznie. Niestety, niepisaną tradycją jest to, że w kadrze gra się "Lewemu" niezbyt dobrze.

Lewandowski w swojej karierze nie zdobędzie już medalu z reprezentacją Polski na wielkim turnieju – to teza śmiała, lecz dla każdego, kto myśli realistycznie, dość oczywista. Jeśli brać zatem pod uwagę wyłącznie osiągnięcia z reprezentacją, to Boniek jest piłkarzem lepszym. Czy to byłoby jednak uczciwe spojrzenie?

Lewandowski – reprezentacyjny lider

Pozostańmy jeszcze przez chwilę w biało-czerwonych barwach i spójrzmy na indywidualne statystyki Bońka i Lewandowskiego w reprezentacji Polski.

Ten pierwszy rozegrał w kadrze narodowej 80 meczów, zdobywając przy tym 24 bramki. Taki rezultat plasuje go dopiero na 8. miejscu, jeśli chodzi o najlepszych strzelców w historii reprezentacji i na 14. lokacie pod kątem liczby rozegranych spotkań.

Na drugim biegunie znajduje się Robert Lewandowski, który w obu klasyfikacjach jest niekwestionowanym liderem. 146 meczów i 82 gole – Lewy odjechał konkurencji i pozostawił ją daleko w tyle.

Oczywiście, należy wspomnieć, że w czasach Bońka nie było tak wielu meczów towarzyskich, eliminacyjnych czy rozgrywek pokroju Ligi Narodów. Być może pomocnik mógłby osiągnąć nieco lepszy wynik, w nieco innych okolicznościach. Jest jednak mało prawdopodobne, by zbliżył się do rekordu Lewego.

Lewandowski i Boniek w Europie

Z reprezentacyjnego poletka przenieśmy się teraz na europejskie areny. W rozgrywkach klubowych obaj piłkarze mają wybitne osiągnięcia. Wielokrotnie wznosili niezwykle ważne trofea – od tych wręczanych za krajowe mistrzostwa, aż po najcenniejsze europejskie puchary. Lewandowski i Boniek to obok Józefa Młynarczyka, Jerzego Dudka, Tomasza Kuszczaka i Sławomira Wojciechowskiego jedyni Polacy, którzy wygrali Ligę Mistrzów.



Choć obaj tylko raz zaznali słodyczy zwycięstwa w finale najważniejszych europejskich zmagań piłkarskich, to ich indywidualne statystyki w tych rozgrywkach różnią się od siebie niczym woda i ogień.

Boniek na szczeblu Pucharu Europy Mistrzów Klubowych – jak kiedyś nazywano Champions League – zagrał 20 razy. Zdobył zaledwie trzy bramki, a żadnej z nich nie można nazwać przełomową czy decydującą.

Z kolei Robert Lewandowski to trzeci najlepszy strzelec w historii Ligi Mistrzów! Polak, który w 117. meczach zdobył aż 93 bramki, ustępuje tylko Leo Messiemu i Cristiano Ronaldo. Kapitan reprezentacji Polski wyprzedził Raula, Karima Benzemę czy Thierry’ego Henry!

Lewandowski i Boniek – indywidualne rekordy i osiągnięcia

Zarówno Robert Lewandowski, jak i Zbigniew Boniek wielokrotnie odbierali nagrody indywidualne, otrzymywali prestiżowe wyróżnienia czy nawet odznaczenia. Nie jest im obcy blichtr czerwonego dywanu czy blask reflektorów. Na takie uznanie ciężko zapracowali i mogą być dumni z tego, co osiągnęli.

W 1982 roku Boniek został wybrany trzecim najlepszym piłkarzem świata w plebiscycie Złotej Piłki. Polak nieznacznie przegrał walkę o "srebro" z Francuzem Giressem. "Zibi" wyrównał tym samym osiągnięcie Kazimierza Deyny z 1974 roku.

39 lat później, w 2021 roku, ten wynik został poprawiony przez Roberta Lewandowskiego. Polak zajął drugie miejsce, a rywalizację z Leo Messim przegrał o zaledwie 33 głosy! Rok wcześniej "Lewy" najprawdopodobniej wzniósłby nad głowę Złotą Piłkę, gdyby plebiscyt… nie został odwołany z powodu pandemii koronawirusa. Ten incydent to jedna z wielu kontrowersji wokół konkursu organizowanego przez France Football.

Do listy osiągnięć Bońka warto dodać jeszcze jedno, niezwykle prestiżowe wyróżnienie. W 2004 roku legendarny Pele stworzył listę 100. najlepszych, żyjących wówczas, piłkarzy na świecie. Boniek znalazł się w tym elitarnym gronie jako jedyny z Polaków. Należy jednak nadmienić, że gdyby dziś stworzyć podobne zestawienie, to z pewnością nie zabrakłoby w nim Roberta Lewandowskiego.

Lista indywidualnych rekordów Lewandowskiego jest imponująca i o wiele dłuższa niż ta z osiągnięciami Zbigniewa Bońka. Aktualny kapitan reprezentacji Polski w ostatnich latach na stałe zapisał się w historii footballu – wystarczy wspomnieć jego rekordowe 41 bramek w jednym sezonie Bundesligi czy ikoniczne 5 goli w 9 minut przeciwko VFL Wolfsburg.

Boniek czy Lewandowski – ostateczny werdykt

Skłamalibyśmy twierdząc, że rozstrzygnięcie tej konfrontacji jest czymś niezwykle trudnym. Biorąc pod uwagę indywidualne statystyki i osiągnięcia należy stwierdzić, że Robert Lewandowski jest lepszym piłkarzem, niż Zbigniew Boniek.

Lewandowski to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy po 2000 roku i – obok Messiego i Ronaldo – czołowa postać ostatnich lat. To fakty, z którymi trudno dyskutować. Boniek nigdy nie miał takiej pozycji w światowym footballu, jaką wypracował sobie napastnik FC Barcelony.

Wspólnym mianownikiem obu panów jest jednak to, że są legendami polskiego footballu i zapisali się złotymi zgłoskami na kartach europejskiej piłki. Bez wątpienia ich dokonania będą pamiętane jeszcze przez długie dekady.

Jak zmieniał się Robert Lewandowski? (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Polsat Sport