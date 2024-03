Mistrz olimpijski opuści Asseco Resovię Rzeszów? Transfer coraz bliżej

Asseco Resovia Rzeszów to jedna z najlepszych drużyn w PlusLidze. Po tym sezonie zespół prawdopodobnie opuści jedna z gwiazd - Yacine Louati. Mistrz olimpijski ma zagrać we Włoszech.

Asseco Resovia Rzeszów ma jeden z najwyższych budżetów w PlusLidze, więc ich zespół co roku wzmacniają wielkie siatkarskie nazwiska. Nie inaczej jest w tym sezonie. Gwiazdami rzeszowian są chociażby Stephen Boyer, TJ DeFalco, Jakub Kochanowski czy Yacine Louati.

O tym ostatnim zaczęły rozpisywać się włoskie media. Wszystko dlatego, że coraz głośniejsze stają się spekulacje na temat jego odejścia z z zespołu prowadzonego przez Giampaolo Medeia. Według włoskiego ivolleymagazine Francuz przeniesie się do Allianz Milano.

To z pewnością byłaby spora strata dla rzeszowian. Louati to mistrz olimpijski z Tokio. Zdobył także trzy krążki Ligi Narodów - we wszystkich kolorach. Królował także w PlusLidze - w 2021 roku wywalczył je w barwach Jastrzębskiego Węgla.

Asseco Resovia Rzeszów to obecnie czwarty zespół PlusLigi. Już we wtorek rozpoczną walkę o zwycięstwo w Pucharze CEV. Ich rywalem będzie SVG Luneburg.