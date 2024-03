Najstarsze rekordy Polski w lekkoatletyce. Wyniki nie do pobicia od kilku dekad

20 najstarszych rekordów Polski w lekkoatletyce w konkurencjach olimpijskich pochodzi z XX wieku. Pięć z nich zostało ustanowionych w latach siedemdziesiątych, osiem jest z lat osiemdziesiątych, pięć z lat dziewięćdziesiątych, a dwa z roku 2000.

Wśród tych osiągnięć wiele obrosło legendą. 29 lipca 1976 roku Irena Szewińska w finale biegu na 400 metrów na igrzyskach w Montrealu uzyskała niesamowity wynik 49.29 sekundy, wówczas rekord świata. Ten rezultat do dziś jest rekordem Polski. Czy pobije go Natalia Kaczmarek? W 2023 roku przebiegła ten dystans w czasie 49,48, co jest drugim wynikiem w historii Polski.

Wyczyn Szewińskiej nie jest najstarszym rekordem w polskiej lekkoatletyce. W tabeli wyników są dwa rekordy starsze o kilka tygodni – najstarszy obowiązuje od 26 czerwca 1976 roku!

Inny legendarny "rekord z brodą" to najlepszy wynik na 100 metrów mężczyzn. Marian Woronin osiągnął rezultat 10,00 podczas Memoriału Janusza Kusocińskiego 9 czerwca 1984 roku w Warszawie. Wkrótce minie więc 40 lat od tego wydarzenia. Rekord na 100 metrów kobiet jest niewiele młodszy. 27 czerwca 1986 podczas mistrzostw Polski rozgrywanych w Grudziądzu Ewa Kasprzyk przebiegła ten dystans w 10,93 s. Na na 0,01 sekundy do tego wyniku zbliżyła się już Ewa Swoboda, która w lipcu 2023 roku dobiegła do mety z wynikiem 10,94 s podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, który odbył się w ramach Diamentowej Ligi.

W tabeli rekordów (stan na 12 marca 2024 roku) nie brakuje też nazwisk innych legend polskiego sportu... 20 najstarszych rekordów Polski w lekkoatletyce w konkurencjach olimpijskich w załączonej galerii zdjęć: