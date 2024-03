Nowy rozgrywający w Jastrzębskim Węglu? Zaskakujący ruch mistrza Polski.

Argentyński rozgrywający Maximiliano Chirvino może dołączyć do Jastrzębskiego Węgla! Informację o zainteresowaniu doświadczonym zawodnikiem podał francuski profil na Twitterze - VolleyActu, który specjalizuje się w krajowym rynku siatkarskim. Argentyńczyk spędził ostatnie dwa sezony w Spacer's Toulouse Volleyball.

To może być zaskakujący ruch aktualnego mistrza Polski! Jak donosi francuski serwis siatkarski do klubu z południa kraju ma dołączyć Argentyńczyk Maximiliano Chirvino. 34-letni rozgrywający przez wiele lat występował w rodzimych rozgrywkach, aby od 2020 roku na stałe osiąść we Francji.

W swoim siatkarskim CV mierzący 178 centymetrów wzrostu Chirvino ma m.in. występy w Saint-Nazaire Volleyball Atlantic (niedawny rywal Projektu Warszawa w 1/8 finału CEV Challenge Cup) czy Arago de Sete (w którym występował m.in. z Ryanem Sclaterem - aktualnym zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla czy Mortizem Karlitzkiem - aktualnie występującym w Indykpolu AZS Olsztyn). Był również członkiem kadry narodowej.

Aktualnie Jastrzębski Węgiel dysponuje na pozycji rozgrywającego aż trójką graczy. Klub reprezentują Benjamin Toniutti, Edvins Skruders oraz Jarosław Macionczyk.

