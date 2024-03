Według informacji podanych na oficjalnej stronie PKO BP Ekstraklasy spotkanie Piast - Puszcza rozpocznie się od 14 minuty i 30 sekundy. Gra zostanie wznowiona wrzutem przez drużynę Piasta z miejsca, w którym piłka opuściła boisko odgwizdaniem przez sędziego przerwania zawodów w 17. kolejce.

ZOBACZ TAKŻE: Widzew ukarany! Wysoka kara od Komisji Ligi

Trenerzy nie będą mogli również wystawić do gry zawodników, którzy dołączyli do ich zespołów po 2 grudnia lub/i pauzują z powodu kartek - w Piaście są to Walerian Gwilia, Fabian Piasecki (obaj zbyt późno uprawnieni do gry), Ariel Mosor (pauza za czerwony kartonik), natomiast w Puszczy - Ioan-Calin Revenco, Maciej Firlej, Lee Jin-hyun, Thiago (wszyscy zbyt późno uprawnieni do gry), Artur Craciun, Wojciech Hajda, Roman Jakuba (wszyscy pauza za kartki).

Ekipa z Gliwic w rundzie wiosennej ekstraklasy jeszcze nie wygrała. Ma na swoim koncie jeden remis i cztery porażki - ostatnią przeciwko Radomiakowi 2:3. Zawodnicy z Niepołomic również nie wygrali ani jednego meczu po zimowej przerwie - dwa razy przegrali i trzy razy zremisowali - w ostatnim meczu przeciwko częstochowianom 1:1.



Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl. Początek o 18:30.

Polsat Sport