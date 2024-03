Sukces Polaka! 15-latek z trofeum w Formule 4

Podopieczny ORLEN Teamu i holenderskiej ekipy MP Motorsport zakończył trudny i wymagający weekend w Barcelonie sięgając po czwarte miejsce w pierwszym, a następnie zyskując aż 15 pozycji w drugim niedzielnym wyścigu.

ZOBACZ TAKŻE: Dziewiąte z rzędu zwycięstwo Maxa Verstappena

Młody tarnowianin rywalizował w stawce ponad 40 zawodników i zawodniczek z całego świata, w której większość walczyła także w klasyfikacji debiutantów.

Gładysz sięgnął w niej w sumie po siedem finiszów na podium, w tym sześć zwycięstw na 11 wyścigów, a także po trzy podia w klasyfikacji generalnej, w której zajął trzecie miejsce, zapewniając sobie tytuł drugiego wicemistrza.

Kończący zimowy sezon weekend w Barcelonie były wyjątkowo wymagający, bowiem sobotnie kwalifikacje i pierwszy z trzech wyścigów zostały odwołane z powodu ulewnego deszczu i niebezpiecznych warunków.

W niedzielę z kolei Gładysz musiał startować do ostatniego wyścigu sezonu z końca stawki po uderzeniu przez rywala podczas decydujących momentów porannej kwalifikacji. Mimo wszystko młody Polak był w stanie spektakularnie przebić się z 26. na 11. miejsce.

Kilka godzin wcześniej, podczas drugiego wyścigu, 15-latek przebił się z szóstej na czwartą pozycję, finiszując na drugim miejscu w klasyfikacji debiutantów, co było jego siódmym podium w Rookie Trophy.

Już 12 maja Maciej Gładysz zadebiutuje w prestiżowych, międzynarodowych mistrzostwach Hiszpanii Formuły 4, podczas których czeka go siedem weekendów wyścigowych i aż 21 wyścigów na najsłynniejszych europejskich torach. Pierwsza runda odbędzie się na torze Jarama pod Madrytem.

- To był niesamowicie emocjonujący i bardzo trudny weekend, który zakończył mój bardzo udany debiut w Formule 4 - mówi Maciej Gładysz, który przesiadł się do bolidu F4 po dekadzie pełnych sukcesów startów w międzynarodowym kartingu. - Wiedzieliśmy, że walka będzie zacięta, bo w klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji debiutantów wszystko było jeszcze możliwe, ale nie spodziewałem się, że niedzielne wyścigi będą aż tak intensywne. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ w tym roku do rywalizacji w Formula Winter Series zgłosiło się ponad czterdziestu zawodników i zawodniczek. Większość z nich to właśnie debiutanci, a kilkunastu pozostałych ma już bardzo duże doświadczenie. Mimo wszystko byliśmy w stanie wywalczyć mistrzostwo w klasyfikacji Rookie, a także podium w klasyfikacji generalnej. To dla mnie nie tylko ogromny sportowy sukces, ale też idealne przygotowanie do głównej części sezonu, która rozpoczyna się już w maju. Bardzo dziękuję całemu mojemu zespołowi MP Motorsport, mojej rodzinie, naszym sponsorom oraz polskim kibicom - powiedział.

Informacja prasowa