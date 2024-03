Zespół Stysiak w opałach! Finał Ligi Mistrzyń bardzo się oddalił...

Od samego początku w składzie tureckiej drużyny znalazła się Melissa Vargas powracająca po kontuzji barku. Choć początkowo prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie, a obie drużyny zdobywały serie punktowe, finalnie lepiej zaczęły radzić sobie gospodynie. Pod koniec partii wyszły na czteropunktowe prowadzenie (20:16), którego nie oddały już do końca.

W drugim secie obie ekipy zaczęły grać na dobrym, wysokim poziomie, który powinien charakteryzować ten etap rozgrywek. Wymiana ciosów trwała niemal przez cały set, a siatkarki dwoiły się i troiły w obronie i kontrataku. Przy stanie 20:23 wydawało się, że Turczynki za chwilę wyrównają stan tego pojedynku. Nic bardziej mylnego. Włoszki zdobyły cztery punkty z rzędu, a w późniejszej grze na przewagi dobiły swoje rywalki.

Trzeci set wyglądał bardzo podobnie do poprzedniego. Przynajmniej do stanu 16:17. Wtedy gospodynie zdobyły aż siedem punktów z rzędu, zapewniając sobie w ten sposób ogromną przewagę, zarówno punktową, jak i psychologiczną. Trener Stefano Lavarini brał przerwy, próbując wybić rozpędzone Włoszki z rytmu, ale to nie pomogło. Spokojnie dokończyły tę partię, zapewniając sobie również triumf w całym spotkaniu.

Najlepszą zawodniczką tego meczu była Paola Egonu, która zdobyła 21 punktów - 20 atakiem i jeden blokiem. Atakowała ze skutecznością 56%. Magdalena Stysiak nie pojawiła się na parkiecie.

Mecz rewanżowy odbędzie się 19 marca.

Allianz Vero Volley Milano - Fenerbahce Opet Stambuł 3:0 (25:21, 27:25, 25:20)