Q School to turniej, w którym zawodnicy wypadający z grona zawodowców lub mający status amatora mają szansę na trafienie do touru. Jak co roku w zawodach udział biorą reprezentanci Polski - tym razem o przepustkę do snookerowej elity walczy Antoni Kowalski, wielokrotny mistrz Polski i triumfator wielu międzynarodowych turniejów na poziomie amatorskim.

20-letni Kowalski od dawna uważany jest za ogromny talent polskiego snookera. Do tej pory nie udało mu się jednak dołączyć do grona zawodowców. Jeśli chodzi o Polaków, w przeszłości mieliśmy jednego przedstawiciela w elicie - przez kilka lat wśród najlepszych rywalizował Kacper Filipiak.

Relacja live i wynik na żywo meczu Antoni Kowalski - Hasanain Alsultani od godziny 17.00 na Polsatsport.pl.