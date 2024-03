Kontrakt na dwa lata. Wyjaśniła się przyszłość znanego trenera siatkówki

Szefowie Valsa Group Modena szybko zdecydowali, że chcą na dłużej zatrzymać w swoim zespole Alberto Giulianiego. Doświadczony szkoleniowiec, który do Modeny trafił pod koniec stycznia, przedłużył kontrakt z klubem o dwa lata.

Były trener Asseco Resovii Rzeszów pod koniec fazy zasadniczej obecnego sezonu Serie A zastąpił w ekipie z regionu Emilia-Romania Francesco Petrellę. Pod wodzą Giulianiego drużyna wygrała trzy mecze, trzy przegrała i zakończyła pierwszą część sezonu na ósmej pozycji. W ćwierćfinale trafiła na aktualnego mistrza Włoch, Itas Trentino, z którym po dwóch spotkaniach przegrywa 0-2.

Mimo to władze Modeny, z prezes Giulią Gabaną na czele, po niespełna dwóch miesiącach współpracy z Giulianim uznały, że jest on właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. W środę klub poinformował w swoich mediach społecznościowych, że 59-letni trener przedłużył umowę o dwa lata - do końca sezonu 2025/2026.

Pochodzący z San Severino Marche trener to fachowiec o bardzo dużym doświadczeniu. W przeszłości prowadził m.in. Cucine Lube Banca Macerata, LPR Piacenza, turecki Halkbank Ankara, polską Asseco Resovię Rzeszów i grecki Olympiakos Pireus. Był też selekcjonerem reprezentacji Słowacji (2015-2016), Słowenii (2019-2021) oraz Turcji (2023). W ostatnim czasie wymieniano go jako jednego z głównych kandydatów do pracy z kadrą Iranu, jednak drużynę narodową tego kraju objął Brazylijczyk Mauricio Paes.

Największe osiągnięcia w karierze Giulianiego to trzy tytuły mistrza Włoch (2010 z Bre Banca Lannutti Cuneo, 2012 i 2014 z Cucine Lube Banca Macerata), mistrzostwo Grecji z Olympiakosem (2023) oraz dwa srebrne medale mistrzostw Europy z kadrą Słowenii (2019, 2021). W drodze po te ostatnie sukcesy zespół Giulianiego dwukrotnie wygrywał w półfinale ME z reprezentacją Polski.

Modena to jeden z najbardziej znanych włoskich zespołów siatkarskich - dwunastokrotny mistrz kraju (ostatni tytuł w 2016 roku) i czterokrotny zdobywca Pucharu Klubowych Mistrzów Europy (1990, 1996-1998). W latach 2018-2020 zawodnikiem tej drużyny był Bartosz Bednorz. Obecnie grają dla niej m.in. Bruno Rezende (po sezonie wróci do Brazylii), Osmany Juantorena i Dragan Stanković.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport