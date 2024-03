Siatkarze z Jastrzębia-Zdroju stoją przed ogromną szansą na drugi z rzędu awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Warto wspomnieć, że w 2023 roku mierzyli się w nim z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Po wielkich emocjach przegrali 2:3.

W tym roku ekipa Marcelo Mendeza wydaje się jeszcze mocniejsza. Są zdecydowanymi liderami PlusLigi, a w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów przegrali tylko dwa mecze. Czy uda im się pokonać tureckiego giganta?

Zespół z Ankary przez fazę grupową przebrnął bez porażki, będąc jedyną drużyną w całych rozgrywkach, której się to udało. Nadspodziewanie wiele problemów mieli za to w ćwierćfinale. Niewiele zabrakło, by hiszpański CV Guaguas Las Palmas awansował dalej. O zwycięstwie Turków zadecydował złoty set.

Spotkanie rewanżowe odbędzie się 20 marca w Ankarze.

Relacja live i wynik meczu Jastrzębski Węgiel - Ziraat Bankasi Ankara na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.