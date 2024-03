Gigantyczne problemy w siatkówce! Tak źle nie było od lat

Aleksiej Wierbow, były znakomity zawodnik, dwukrotny medalista igrzysk olimpijskich (2004, 2008), a obecnie trener Zenitu Kazań, udzielił wywiadu rosyjskiemu dziennikowi "Sport-Express", w którym dostrzegł, że krajowa siatkówka zaczyna borykać się z coraz większymi problemami.

- Mamy siatkarzy, którzy szybko dojrzewają i mimo młodego wieku zaczynają odgrywać wiodące role w swoich zespołach. W niektórych klubach na boisku występuje po trzech 20-latków. I to jest dobra wiadomość. Jeśli jednak popatrzymy globalnie, to zobaczymy, że wielu siatkarzy nie gra w tym sezonie na miarę możliwości, które widzieliśmy choćby w ubiegłym roku. Istnieją oczywiście ku temu obiektywne powody, takie jak harmonogram rozgrywek, ale może też chodzić o motywację. Nie mamy drużyny narodowej, nasze kluby nie grają w Lidze Mistrzów. A kiedy dusisz się we własnym sosie, znika zarówno motywacja, jak i zainteresowanie. Ciągle ci sami ludzie, te same zespoły... Spada zainteresowanie zarówno ze strony zawodników, trenerów, jak i kibiców - powiedział Wierbow.

Były libero reprezentacji Rosji dodał, że on sam - mimo wieloletniej kariery zawodniczej i ogromnej pasji do siatkówki - zaczyna powoli tracić motywację.

- Zacznę od siebie i przyznam, że ja sam odczuwam spadek motywacji, więc i moja wydajność może być niższa. Wiele elementów mogłoby się zmienić w porównaniu do tego, co było wcześniej. I, jak widzę, nie dotyczy to tylko nas, ale wszystkich drużyn, biorących udział w mistrzostwach Rosji - zakończył Wierbow.

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), rosyjscy siatkarze nie będą mogli wystąpić na igrzyskach olimpijskich w Paryżu nawet w statusie sportowców neutralnych.