Koniec sezonu znanego skoczka! Notował najlepsze występy od lat

Zaskakująca decyzja stała się faktem! Roman Koudelka zakończył swój sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. 34-letni Czech notował jeden z najlepszych sezonów w ostatnich latach. W klasyfikacji generalnej plasuje się na 30. pozycji, a podczas konkursu w Trondheim w ramach cyklu Raw Air zajął dziewiątą lokatę. O decyzji skoczka poinformował na Instagramie jego trener.

- Nasz sezon z Romanem kończy się. Jestem zaszczycony z powodu możliwości pracy z tak ciężko trenującym profesjonalistą jakim jest Koudelka. Nie spotkałem nikogo z taką miłością do tego sportu. Zrobię wszystko co możliwe, aby utrzymać go w dobrej formie i co najważniejsze, aby mógł uczyć młodszych skoczków swojego profesjonalizmu - napisał na Instagramie Gaj Trcek.



W tym sezonie Koudelka nie startował na skoczniach mamucich. Tak było podczas zawodów w Bad Mitterndorf oraz w Oberstdorfie. Właśnie takie rozmiary będą miały skocznie w Vikersund i Planicy, gdzie zabraknie Czecha.

PI, Polsat Sport