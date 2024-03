Ważna rocznica w polskim sporcie! To już prawie 75 lat

W pierwszym sezonie liga składała się z dwóch grup - północnej oraz południowej, natomiast rok później podział został zmieniony na grupę wschodnią i zachodnią, w której z klubów dziś występujących w rozgrywkach 1 Ligi występowały Lechia Gdańsk (wówczas pod nazwą Budowlani Gdańsk) i Zagłębie Sosnowiec (Stal Sosnowiec).

ZOBACZ TAKŻE: Przelała się czara goryczy. Trener pożegnał się z posadą w zespole Fortuna 1 Ligi

Przez wiele lat rozgrywki zmieniały się bardzo dynamicznie. W sezonie 1952/1953 liga liczyła aż 40 drużyn i była podzielona na cztery grupy. Najczęściej na zapleczu rywalizowano jednak w dwóch grupach: północ-południe lub wschód-zachód, a liczba rywalizujących drużyn zmieniała się dynamicznie.

Po licznych zmianach przed sezonem 2002/2003 ustalono ostateczną liczbę klubów na 18 i taki stan rzeczy utrzymuje się do dziś. Z kolei sześć lat później nastąpiła reorganizacja rozgrywek, w skutek czego drugi poziom rozgrywkowy w Polsce przyjął nazwę 1 Ligi.

W 2014 roku stowarzyszenie Piłkarska Liga Polska (które działało od 2001 roku) zostało zastąpione przez stowarzyszenie Pierwsza Liga Piłkarska (PLP) z siedzibą w Polskim Związku Piłki Nożnej, który jest organizatorem rozgrywek. Od momentu powstania PLP 1 Liga zyskała na renomie i jakości. Od sezonu 2018/2019 sponsorem tytularnym rozgrywek jest firma Fortuna Zakłady Bukmacherskie, a jeszcze dłużej, bo od 2015 r. transmisje spotkań dostępne są w telewizji Polsat Sport. Polsat na początku współpracy transmitował tylko jeden mecz w kolejce, lecz obecnie na kanałach sportowych telewizji Polsat można obejrzeć nawet sześć meczów, a co więcej wszystkie spotkania dostępne są w internecie na platformie Polsat Box Go lub w formule PPV. Produkcja sygnału z każdego meczu z minimum czterech kamer pozwoliła wprowadzić do rozgrywek w 2021 r. system VAR-Light.

Z roku na rok Fortuna 1 Liga jest coraz bardziej medialna, na co mają wpływ występujące w niej kluby, ale także formuła rozgrywek, która przewiduje baraże o awans do PKO BP Ekstraklasy dla drużyn z miejsc 3-6. W dalszym ciągu pierwszoligowe kluby są ważnym elementem w życiu lokalnej społeczności, na co wpływ mają liczne akcje CSR, ale także szkolenie dzieci i młodzieży.

Sukcesu 1 Ligi nie byłoby dzięki właścicielom, prezesom i wszystkim pracownikom klubów. Ten wyjątkowy dzień to zarówno ich święto, jak i święto wszystkich kibiców! Jesteście bardzo ważną częścią naszej pierwszoligowej rodziny. Bez was piłka nożna nie byłaby taka sama. Życzymy, abyście w nadchodzących latach mogli cieszyć się z sukcesów waszych ulubionych drużyn. Cieszymy się, że razem robimy wartościowe rzeczy, bo w końcu 1 Liga to styl życia!

Informacja prasowa