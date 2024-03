Wielki sukces polskiego siatkarza! Zdobył medal egzotycznej ligi

Nikodem Wolański do Baniyasik przeszedł w listopadzie. Z ówczesnymi mistrzami Zjednoczonych Emiratów Arabskich związał się rocznym kontraktem. Jak sam wtedy powiedział, prócz gry w siatkówkę, liczyło się dla niego poznawanie świata.

I kawałek już zobaczył. Baniyasik to jego dwunasty klub w karierze. Jak widać, przyjemne udało się połączyć z pożytecznym, bowiem Wolański wywalczył brązowy medal Ligi Emirackiej. W dwumeczu o trzecie miejsce jego zespół wygrał z Shabab Al Ahli z Dubaju.

Nikodem Wolański dorzuca kolejny medal do kolekcji! 🥉



Nasz rozgrywający razem z drużyną Baniyasik wygrał dwumecz z Shabab Al Ahli Dubai i uplasował się na 3 miejscu Ligii Emirackiej!

30-letni rozgrywający karierę zaczynał w SMS-ie Spała i Norwidzie Częstochowa, a następnie w Kielcach i Bydgoszczy. Na wyjazd za granicę zdecydował się w 2016 roku. Pierwszym przystankiem był belgijski Noliko Maaseik. Po roku jednak wrócił, by reprezentować barwy Stali Nysa, a później Jastrzębskiego Węgla.

Chęć zmian i poznawania świata zaprowadziła go do Szwajcarii, a dokładniej TV Schönenwerd. Po sezonie jednak przeniósł się do estońskiego Saaremaa VK, ale nie pograł tam długo. Na początku 2021 roku zasilił szeregi Indykpolu AZS-u Olsztyn. Po tej równie krótkiej przygodzie przeniósł się do Kataru. W Al Wakrah SC osiadł na dłużej (w porównaniu do poprzednich drużyn), bo aż na dwa lata.

ZEA to bardzo egzotyczny kierunek, ale Wolański nie jest pierwszym Polakiem, który go obrał. W 2021 roku w Dubaju grał inny znany siatkarz - atakujący Zbigniew Bartman.