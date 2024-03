Znamy kolejnego gospodarza mistrzostw Europy w siatkówce!

To będzie wyjątkowa edycja czempionatu. Jego zwycięzca uzyska przepustkę do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Międzynarodowa Federacja Siatkówki (FIVB) zdecydowała się bowiem zlikwidować turnieje kwalifikacyjne do tej imprezy. Oznacza to, że kraje gospodarze w teorii powinny mieć łatwiej.

Pod koniec lutego Europejska Federacja Siatkówki (CEV) ogłosiła pierwszych gospodarzy kolejnych mistrzostw Europy. Będą nimi Rumuni i Bułgarzy. W czwartek, 14 marca, na jaw wyszła informacja, że kolejnym krajem-organizatorem jest Finlandia.

Po ponad pięciu lat siatkówka wróci do Tempere. To miasto było już gospodarzem czempionatu w 2021 roku. Z kolei w 2026 roku w dniach 11-17 września swoje mecze rozegra tam jedna z turniejowych grup.

- To zaszczyt dla miasta gościć prestiżowe zawody w sporcie cieszącym się międzynarodowym uznaniem. Zapraszam wszystkich fińskich i międzynarodowych fanów do Tampere, aby mogli cieszyć się doświadczeniami tego sportowego miasta - powiedział burmistrz Tampere Kalervo Kummola.

Radości nie ukrywa również pani prezes Fińskiego Związku Piłki Siatkowej, Lauri Inna.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani faktem, że zostaliśmy jednym z gospodarzy mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn 2026. Od momentu złożenia wniosku współpraca z miastem Tampere przebiega bezproblemowo. Zmierzamy obecnie w dobrym kierunku. Teraz rzucam wyzwanie całej siatkarskiej rodzinie, aby wspólnie zbudowała wspaniałe niebiesko-białe święto! - skomentowała prezes.