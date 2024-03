Były zawodnik Skry Bełchatów trenerem drużyny z Serie A. "Inspirujące wyzwanie"

Dante Boninfante, były rozgrywający reprezentacji Włoch, który w swojej klubowej karierze zawodniczej występował m.in. ze Skrą Bełchatów, w sezonie 2024/2025 będzie trenerem Gioelli Prismy Taranto. To jego pierwsza praca w Serie A w roli głównego szkoleniowca.

Brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Londynie (2012) zastąpi w Tarencie Ljubomira Travicę. Doświadczony Serb zakończył fazę zasadniczą trwających rozgrywek na przedostatnim, 11. miejscu i nie awansował do play-offów. Prowadzony przez niego zespół wygrał tylko trzy z dwudziestu dwóch spotkań.

ZOBACZ TAKŻE: Nowe informacje ws. Wilfredo Leona. Prezes klubu PlusLigi: transfer jest realny

47-letni obecnie Boninfante jako zawodnik występował m.in. w słynnym Sisleyu Treviso, w Weronie, Piacenzie i Mediolanie. W sezonie 2012/2013 był graczem PGE Skry Bełchatów, z którą zakończył rozgrywki PlusLigi na piątym miejscu. Poza medalem letnich IO zdobył m.in. dwa tytuły mistrza Włoch (2001, 2009) oraz srebro mistrzostw Europy (2011).

Karierę trenerską zaczął w 2017 roku. Najpierw przez trzy sezony był asystentem Angelo Lorenzettiego w Itasie Trentino. Potem został głównym szkoleniowcem zespołu Tinet Praia di Pordenone, z którym awansował z trzeciej do drugiej ligi. Obecnie, na dwie kolejki przed końcem fazy zasadniczej Serie A2, jego zespół zajmuje w tabeli piąte miejsce.

W latach 2022-2023 Boninfante był też selekcjonerem męskiej reprezentacji Grecji. Na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy zajął z nią ostatnie, szóste miejsce w grupie D (jedno zwycięstwo w pięciu meczach) i zakończył turniej na 20. pozycji.

- Przyjście do Tarentu to krok naprzód w mojej karierze oraz inspirujące wyzwanie. W ostatnich latach, w pierwszej, drugiej i trzeciej lidze nauczyłem się, że tym co się liczy, są praca i poświęcenie - powiedział nowy trener drużyny z portowego miasta, położonego na południu Włoch.

- Czy jestem gotowy na pracę w Superledze? Wierzę, że czas spędzony w reprezentacji Grecji pomógł mi zdobyć doświadczenie potrzebne dla tego poziomu rozgrywek, poprzez pracę z zawodnikami klasy międzynarodowej - dodał.

Według doniesień lokalnych mediów, w Pordenone di Prata Boninfantego ma zastąpić Mario Di Pietro, obecnie asystent Ferdinando De Giorgiego w reprezentacji Włoch.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport