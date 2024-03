Lechia jest jedynym zespołem w 1. lidze, który na wiosnę odniósł komplet czterech zwycięstw. Dzięki bardzo dobrej postawie biało-zieloni zostali po ostatniej kolejce, w której pokonali w Bielsku-Białej Podbeskidzie 2:1, liderem rozgrywek - lepszym bilansem bramkowym wyprzedzają Arkę Gdynia.

ZOBACZ TAKŻE: Fortuna 1 Liga: Wyniki i skróty meczów 23. kolejki

„Świętowanie po tym zwycięstwie było takie samo jak po innych meczach, w których zdobyliśmy trzy punkty. Z każdego sukcesu jesteśmy bardzo zadowoleni. W szatni jest spora radość, celebrowanie jest bardzo gorące i mam nadzieję, że tak będzie do samego końca. Trzymamy się oczywiście założonego planu i krok po kroku odbudowujemy markę Lechii. Nie możemy też doczekać się piątkowego starcia” – powiedział w środę na konferencji prasowej w Gdańsku Grabowski.

W piątek o godz. 18 lechiści podejmą zamykające tabelę Zagłębie. Ich najbliższy rywal wywalczył na wiosnę tylko dwa „oczka” i strzelił zaledwie jednego gola – gdańszczanie o 10 więcej.

„Dzisiaj na odprawie powiedziałem zawodnikom, że mam szczęście, że prowadzę taki zespół i mam do czynienia z takim materiałem ludzkim. Nie muszę bowiem mówić im takich sloganów, że jest to mecz-pułapka, a za takie uchodzą konfrontacje pierwszej drużyny z ostatnią. Takie słowa byłyby nie na miejscu, bo ci piłkarze są bardzo świadomi i głodni sukcesu. Koncentracja jest na wysokim poziomie, bo każdy kolejny krok przybliża nas do celu, a to jest najważniejsze” – dodał 42-letni szkoleniowiec.

W tym sezonie gdańszczanie ponieśli pięć porażek, z czego cztery na wyjeździe. Jedną z nich zanotowali w Sosnowcu, gdzie na początku września ulegli Zagłębiu aż 2:5. Był to zresztą jeden z dwóch dotychczasowych triumfów ostatniej ekipy.

„Szanujemy tego przeciwnika, bo jesteśmy po analizie jego ostatniego zremisowanego u siebie 1:1 spotkania z Odrą. Uważam, że to był najlepszy w tym roku mecz Zagłębia za kadencji nowego trenera. Sosnowiczanie napsuli ekipie z Opola sporo krwi, byli moim zdaniem, jeśli chodzi o posiadanie piłki oraz prowadzenie gry, zespołem lepszym” – ocenił Grabowski.

Z kolei zdobywca decydującej bramki w konfrontacji z Podbeskidziem jest zdania, że porażka poniesiona w Sosnowcu będzie dla jego drużyny dodatkową motywacją.

„To przecież oczywiste, że zamierzamy zrewanżować się Zagłębiu za ostatnie niepowodzenie. Poza tym po meczu z Podbeskidziem zostaliśmy liderem i tego miejsca nie chcemy już opuszczać. Kolejne zwycięstwa mają sprawić, że nie będziemy oglądać się za siebie” – podsumował Kacper Sezonienko.

W konfrontacji z Zagłębiem w zespole gospodarzy nie zagrają kontuzjowani od dawna Luiz Fernandez, Conrado oraz Jan Biegański.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Zagłębie Sosnowiec na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.

PAP