Czas na piłkarskie emocje! Wisła Kraków podejmie Miedź Legnica w ramach 24. kolejki Fortuna 1 Ligi. Gdzie obejrzeć mecz Wisła Kraków - Miedź Legnica? O której godzinie? Kto wygra? Transmisja w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

To będzie ważny mecz, ponieważ oba zespoły mają ambicje powrotu do PKO BP Ekstraklasy. Na ten moment wydaje się, że większe szanse mają piłkarze z Krakowa, którzy zajmują szóste miejsce w ligowej tabeli, tracąc do lidera sześć punktów. Ósma Legnica traci osiem "oczek".

W 23. kolejce Wisła zremisowała w Gdyni 1:1 z Arką, w związku z czym gdynianie stracili fotel lidera Ekstraklasy na rzecz Lechii Gdańsk. Podziałem punktów skończyło się również spotkanie w Legnicy. Miedź zremisowała 2:2 z GKS-em Tychy.

Gdzie obejrzeć mecz Wisła Kraków - Miedź Legnica? O której godzinie?

Transmisja meczu Wisła Kraków - Miedź Legnica w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:20.