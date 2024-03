Będzie to potyczka dwóch drużyn z dolnej części tabeli. Skra to aktualnie 11. siła II Ligi. Nad strefą spadkową częstochowianie mają siedem punktów przewagi. Do piątkowej rywalizacji przystąpią po niespodziewanym zwycięstwie nad Kotwicą Kołobrzeg. Skra pokonała lidera ligi na jego stadionie 1:0.

Natomiast zespół z Grudziądza jest w dużo trudniejszym położeniu. Olimpia plasuje się obecnie na przedostatnim miejscu w tabeli i do bezpiecznej lokaty traci sześć punktów. Grudziądzanie w poprzedniej serii gier przegrali z Chojniczanką Chojnice 0:1. Biorąc pod uwagę ich sytuacji w ligowej tabeli, każda zdobycz punktowa będzie dla nich na wagę złota.

Relacja live i wynik na żywo meczu Skra Częstochowa - Olimpia Grudziądz na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

Polsat Sport